吳東進穩掌新光三越、順利推舉吳東昇續任董座 下一步劍指台新新光金

新光三越於16日召開董事會議定，順利選出吳東昇續任董事長、吳昕陽擔任副董事長兼總經理，帶領經營團隊向前邁進。吳東進持有新光三越的董事席次已經過半，順利推舉吳東昇續任董事長，下一次將是看新光三越未來拿到新新金董事席次。

新光三越表示，展望未來，新光三越作為百貨零售產業領導指標，將持續深化與品牌、 廠商、消費者及全體同仁的夥伴關係，穩健經營、穩固產業領導品牌的地位， 並持續推動公司上市規劃，為人們帶來更多元且豐富的美好生活。

熟悉公司治理的專家分析，新光三越股東會後一定要召開董事會推選新任董事長，根據新光三越13席董事及3席監察人全員出席的共16席的情況分析，吳東進主導的泛新光家族不管是包不包含監察人都已經過半，吳東進持有新光三越的董事席次都已經過半，主導權穩穩抓手上。

熟悉吳家人士表示，隨著第一次股東會後的董事會沒有順利召開，吳東進在新光三越取得的主導權地位就愈來愈穩，16日吳東進家族已開始對吳東興家族喊話，希望雙方繼續合作，再次達到三方共治局面。隨著結果出爐吳東興家族已再度重回跟吳東進攜手合作，錯綜複雜的選擇暫告一個段落，將努力共創新光三越美好未來。

由於新光三越是新光金（2888）最大法人股東，持有約3.3％的股權，未來新光金併入台新金（2887）後，新光三越將成為合併後新新金前三大股東，意即未來新光金創辦人吳東進，將因提高對新光三越的掌控權，在新新金發揮更大影響力。

此外，隨著日方近期出售新光三越半數股權，吳家持股比重已逼近八成，經營主導權正式回歸新光本家，也使推動新光三越IPO進程更具主導權，吳家對整體新光體系的掌控力可望進一步強化。