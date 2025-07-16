中信銀行橫掃《亞洲銀行與財金》9項大獎 全方位金融服務獲國際肯定

中國信託銀行於日前榮獲國際財經媒體《亞洲銀行與財金》（Asian Banking & Finance）頒發9項大獎，成為今年臺灣獲獎數最多，亦是唯一橫跨個人金融、數位科技、法人金融及企業與投資銀行等四大領域的銀行。獲獎項目包括「臺灣年度最佳個人金融銀行」、「最佳私人銀行」、「最佳數位銀行」、「最佳外匯交易銀行」及「最佳企業暨投資銀行」，展現其在全客群服務與數位轉型上的領先地位。

在個人金融與數位科技領域，中信銀行以高度客戶導向服務逾1,100萬人，財富管理、信用卡與房貸業務皆維持雙位數成長。率先發布《臺灣超高資產洞察報告》與推出「家族辦公室」服務，2024年私人銀行在整體客戶資產及收益表現分別成長26%、35%，獲得「最佳個人金融銀行」與「最佳私人銀行」雙項肯定。

數位創新方面，中信銀行推出「神盾聯防科技平臺」，大幅提升高風險案件審查效率與準確性，成功攔阻詐騙金額突破新台幣20億元。此外，其首創的「跨行金流履歷安全網」實現可疑帳戶快速識別，獲選「最佳防詐創新」。中信亦透過區塊鏈整合供應鏈資訊，開發「提早付款專案」，有效控管風險，並以AI推播個人化換匯建議，提供即時到價通知，分別拿下「最佳數位銀行」與「最佳數位貨幣」兩大獎項。

在企業金融領域，中信銀行憑藉「CTBC Links 2.0」專案支援即時支付與資訊安全，加上在專案融資、綠能金融方面的傑出表現，協助沃旭能源完成離岸風場融資，創下壽險參與金額新高，奪得「最佳企業暨投資銀行」與「最佳綠色能源專案融資」兩獎。

此外，憑藉11國交易據點整合與泰國子行交易系統升級，中信銀行在外匯業務上亦展現出色表現，獲頒「最佳外匯交易銀行」。中信銀行表示，將持續以金融科技創新服務為核心，實踐「臺灣第一、亞洲領先」的目標。