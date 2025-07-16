信託業推展預開型安養信託 守護高齡者財產與生活

為協助民眾提早規劃老年生活，信託業界攜手信託公會響應金管會「金融大回饋計畫」，積極推廣「預開型安養信託」，協助高齡者在身心健全時即預先安排財產管理與照護機制，減少未來因突發失能、失智或重大疾病而產生的家庭爭議與財產風險。

信託公會秘書長呂蕙容表示，隨著高齡人口比例攀升，長者面臨的照護與財產風險日益加劇。部分長者因欠缺妥善財產規劃，導致資產遭挪用或詐騙，陷入生活困境。「預開型安養信託」可於健康時預立契約，約定特定條件發生後，如失智、失能，由信託機構依契約支付生活費用與醫療照護支出，保障長者生活尊嚴與安全。

該制度具備高度彈性與預防功能，在信託尚未啟動給付前，僅需支付管理費，未來發生啟動條件後，資金才由信託業者依約執行用途，不僅避免家人爭議，更可防範不當誘導與詐騙風險。信託公會也強調，這不僅是財務工具，更是關懷與責任的展現。

為提升民眾對安養信託的認識，信託公會與業者共同展開宣導行動，透過數位平台如官網、社群媒體、LINE與YouTube發布懶人包、短影音與案例說明，將信託概念轉化為通俗易懂的生活應用工具。也將深入社區、鄉鎮及長照機構，舉辦實體講座，面對面溝通說明制度內涵。

目前已有多家信託業者在全臺設立安養信託專區，提供一對一諮詢服務，同步推出管理費優惠、試算工具等配套，降低使用門檻。呂蕙容表示，安養信託是守護家庭的關鍵力量，早期規劃可讓高齡者保有選擇權，也讓家人安心無憂，為台灣邁向超高齡社會打造更有尊嚴的未來。