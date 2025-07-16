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玉山併保德信投信改選完成 金控總經理陳茂欽掌投信董座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金（2884）併購保德信投信於1日正式交割完成，16日召開股東臨時會改選董事及監察人，新任董事長玉山金控總經理陳茂欽兼任。日後保德信投信也將更名為玉山投信，象徵玉山金壯大版圖重要里程碑。

保德信投信召開股東臨時會全面改選第13屆董事5名、監察人1名。新任董事名單包括陳茂欽、玉山證券董事長林晉輝、玉山銀行資深協理陳俞如、玉山銀行資深經理蕭啟偉以及原保德信投信總經理梅以德；監察人為玉山銀行資深副理劉彥詮。

董事長 玉山銀行 玉山金控

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