玉山併保德信投信改選完成 金控總經理陳茂欽掌投信董座
玉山金（2884）併購保德信投信於1日正式交割完成，16日召開股東臨時會改選董事及監察人，新任董事長由玉山金控總經理陳茂欽兼任。日後保德信投信也將更名為玉山投信，象徵玉山金壯大版圖重要里程碑。
保德信投信召開股東臨時會全面改選第13屆董事5名、監察人1名。新任董事名單包括陳茂欽、玉山證券董事長林晉輝、玉山銀行資深協理陳俞如、玉山銀行資深經理蕭啟偉以及原保德信投信總經理梅以德；監察人為玉山銀行資深副理劉彥詮。
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