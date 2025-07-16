第一金旗下第一銀行服務系統獲國際認證 成為客戶可靠的金融夥伴

第一金控（2892）旗下第一銀行以重要對外服務系統「個人網路銀行、行動銀行、企業網路銀行」為驗證標的，通過國際最具公信力的英國標準協會（BSI）的「ISO 22301:2019營運持續管理系統（Business Continuity Management System, BCMS）」認證，彰顯具備國際級營運能力，當遇到極端情境與突發事件時，能迅速啟動應變機制，維持關鍵系統服務不中斷，成為客戶可靠的金融夥伴。

為保障客戶權益，第一銀行參考金管會的「金融資安行動方案2.0」，打造營運韌性三大支柱，首先，在制度面將ISO國際標準整合至既有營運制度，也訓練同仁辨識可能中斷服務的風險態樣，持續完善應變措施；其次在營運面，除核心帳務主機已建置同地及異地備援設備外，並每年執行異地備援演練，致力提供客戶穩定的服務；第三在資料面，為強化重要核心資料保全機制，已於今年上半年完成核心與關鍵業務資料加密後備份儲存於境外雙雲端，確保客戶資料的安全性及完整性。

第一銀行早於2005年即通過ISO 27001資訊安全管理系統認證、2010年通過ISO 20000 IT服務管理系統認證、2021年通過BS 10012 個人資訊管理認證，今年再通過ISO 22301營運持續管理系統認證，顯示第一銀行長期致力於提供客戶穩定且安全的金融服務，也展現與國際接軌的資訊治理能力。

展望未來，第一銀行將持續整合與深化管理制度，以客戶權益為第一優先，打造具備高度韌性與永續競爭力的金融服務，實踐ESG（環境、社會、公司治理），落實「永續金融，第一品牌」的長期價值。