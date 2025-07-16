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股匯續脫鉤 新台幣重貶1.14角回測29.5元關卡

中央社／ 台北16日電
台幣今天收盤收29.416元，重貶1.14角，持續改寫7月以來新低紀錄，回測29.5元關卡。圖／聯合報資料照片
台幣今天收盤收29.416元，重貶1.14角，持續改寫7月以來新低紀錄，回測29.5元關卡。圖／聯合報資料照片

台股今天延續攻勢，收復23000點信心關卡，但新台幣因關稅陰影籠罩，且外資領取股利後匯出，匯價跌跌不休，今天收盤收29.416元，重貶1.14角，持續改寫7月以來新低紀錄，回測29.5元關卡，台北及元太外匯市場總成交金額為15.655億美元。

美國甫公布的6月消費者物價指數（CPI）增幅創今年2月以來高點，可能影響聯準會降息決策，加上關稅利空壓境，避險情緒推升美元指數上漲，亞幣全數走弱。

央行統計，美元指數今天強彈0.59%，亞幣倒成一片，人民幣微跌0.07%，新加坡幣貶值0.35%，新台幣下挫0.39%，韓元重貶0.69%，日圓狂殺0.78%，盤中更一度跌破149價位。

台灣今天股匯持續脫鉤，台股受半導體及電子零組件類股激勵，盤中飆漲逾270點，收復23000點信心關卡，最高達23106.43點，終場加權指數收在23042.9點，上漲206.96點。

不同於台股強勢表態，新台幣匯率貶幅擴大，今天以29.35元開出，因美元反彈而走弱，而外資領取股利後，反手匯出，加重新台幣貶勢，收盤收在最低29.416元。

外匯交易員指出，隨著新台幣走弱，出口商逢高一直有掛單，央行也站在美元賣方，為匯價提供支撐；不過新台幣走貶，明顯減輕央行的壓力，近日感受到老大「輕鬆不少」，僅是適度提供流動性，沒有扭轉方向的打算。

7月以來，美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，但名單遲未見到台灣，外匯交易員直言，川普遲遲不翻牌，投資人不敢輕舉妄動，市場觀望氣氛濃厚，新台幣也隨亞幣一路走貶。

外匯交易員認為，新台幣匯率接下來會持續朝29.5元測試，但此為重要心理關卡，應該在此價位盤一陣子，並等川普公布台灣對等關稅稅率，屆時才算塵埃落定。

新台幣 外匯市場

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