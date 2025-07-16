新光華山金融中心10月落成、出租率近5成 將挹注新壽租金收益

新光人壽不動產投資再獲收成，於台北市中正區核心地段精心打造的A級商辦「新光華山金融中心」，日前正式對外開放招租，釋出後整體出租率已近5成，預計今年10月落成亮相。未來，期盼成為各大企業總部落腳台北市西區國門的首選。新壽表示，此案將為新壽挹注穩定租金收益，而新壽持續展開全台不動產活化作為，今年全年度收益預估上看51億元。

新壽指出，「新光華山金融中心」坐落於台北市中正區杭州北路26號，地段優越且交通便捷，步行5分鐘內可抵達華山文創園區與捷運善導寺站，並串聯忠孝西路與捷運藍線，直通台北車站與雙子星計畫核心圈。周邊生活機能完善，涵蓋高端餐飲、藝文空間與綠意街廓，兼具國際視野與人文氣息，是企業打造正面形象、留才攬才的最佳選擇。

「新光華山金融中心」為新光人壽於2018年標下的商用地上權，全案規劃地下2層、地上21層，提供100至3,000坪不等的彈性租賃面積選擇，建築設計著重單層大面積開放格局，空間配置靈活，利於多元業態規劃；高樓層辦公區享有寬闊視野，可俯瞰都會綠意與藝文景致，提供兼具機能與品味的現代化工作環境。

在建築規劃上，新光人壽導入ESG永續經營理念，積極響應政府綠電政策，打造節能環保新典範。全案預計取得銀級綠建築標章，全面降低營運碳排量，協助企業實踐永續承諾，塑造優質的企業品牌形象，可望滿足新創產業、中大型企業與跨國總部多元進駐需求。

近年政府積極活化國家資產，並釋出國有不動產以創造永續財源，新光人壽除支持政府政策，將保險業資金投入國內市場，對內也持續展開全台不動產活化作為，希望整體資產價格及租金收益持續成長，今年全年度收益預估上看51億元。同時，新壽仍有南港轉運站大樓與高雄前金大樓在興建中，力拚2026年竣工；新光南東大樓都更案也預計於2028年改建完工，資產增值行情可期，未來都將為新壽帶來穩定租金收入。