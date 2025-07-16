元大人壽攜手匠愛家園 展現多元關懷行動力

根據衛生福利部統計，2025年第1季全國身心障礙人數共有1,232,280人，在身心障礙的服務與關懷上，有賴社會大眾共同關注與支持。元大人壽秉持永續經營的理念，持續關注弱勢族群與社會多元需求，繼3月參與「匠愛家園公益路跑」活動後，近日再次號召志工，前往高雄匠愛家園進行公益關懷服務，活動結合健康互動、關懷陪伴、防詐教育等項目，共有約60名園區成員參與，迴響熱烈，獲得好評。

「匠愛」取自「障礙」的諧音，園中的共生成員為1-83歲因各種不同障礙而來到園區的成員，匠愛家園以禮運大同篇的理念，實踐矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養的境界，希望以「愛」化解生活中的各種「礙」，透過共同生活，找回家人般的溫暖，其關懷弱勢、多元共融的理念，與元大人壽推廣保險保障、關懷助人的理念不謀而合，因此加深彼此合作的契機。

活動當天，元大人壽志工以輕快的帶動唱結合實用的防詐資訊，熱情揭開序幕，快速拉近彼此距離，並和園區成員一起進行手工加工作業，元大人壽志工開心的說：「這和平常辦公室的工作性質很不一樣，感受園區的朋友們透過手作，靠自己的雙手賺取生活費，從中得到很大的成就感，也體會到園區背後的堅持與用心」。除了共同手作，元大人壽志工也和匠愛家人們一起DIY窯烤披薩，從揉麵、鋪料到烘烤，每個步驟都充滿歡笑，在溫馨的氛圍下傳遞關愛與陪伴，讓這場活動不僅是一次公益參與，更是促進理解與關懷的實質交流。

匠愛家園創辦人孔漢釧表示，藉由實作的過程，讓每個人都能貢獻自己的力量並創造價值，這是創立匠愛家園的初衷，而藉由企業走入園區，讓弱勢族群感受進一步被理解與支持，則是更大的願望，很高興元大人壽志工，透過路跑和這次的園區參訪活動，以親身陪伴，讓這項理念具體實踐。

元大人壽積極發揮保險專業能力，為客戶提供全方位的商品與即時的服務，此外，更持續參與公益活動，善盡企業社會責任，深化員工對多元議題的同理，形塑多元共融的企業文化。未來，元大人壽將持續與地方社區合作，以拓展更多元的公益參與形式為目標，落實永續發展行動，發揮社會正面影響力。