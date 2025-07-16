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星展看淡美元、看好黃金 日圓明年底目標價130

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展而行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。記者仝澤蓉／攝影
星展而行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。記者仝澤蓉／攝影

市場對於美元作為全球儲備貨幣地位的信心正在動搖，更擔憂美國財政揮霍進一步促使美元疲弱，星展銀行看淡美元後市，預估美元指數今年底會到97.8，明年底下探92.5；看弱美元的同時，看好日圓、歐元和澳元等替代性貨幣資產。

星展銀行（台灣）舉辦2025年第3季投資展望記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，在匯率市場，星展認為美元仍持續偏弱，主要原因是市場對美國總統川普多變化的不信任，當多國開始懷疑美國時，會壓抑美元資產表現。

就趨勢上來看，很有可能讓日圓、歐元、澳幣等替代性資產，在未來半年到一年有機會受惠。

以日圓來說，近期稍微盤整，是在反映日本國內政經因素，但是如果日本銀行貨幣正常化進程回到升息軌道，也就是繼續升息，則可能支撐日圓表現。

美國聯準會趨勢上朝降息目標前進，日銀則可能持續升息，美日利差可望縮小。

陳昱嘉表示，綜合上述因素，預估日圓不只升到今年底，將會升到明年底。預估情況是，今年底目標價140日圓，明年底目標價130日圓。

在多國逐漸去美元化的過中程，黃金仍有機會受惠；根據世界黃金協會數據，2024年各國央行對黃金的需求達1,045公噸，較2010至2021年間的長期平均值高121%。

陳昱嘉表示，央行進行儲備貨幣多元化的方向不會輕易改變，推估今年各國央行總計還有975公噸的購金量；星展則預估，到今年底國際金價可來到每盎司3,765美元價位。

美國聯準會 日圓

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