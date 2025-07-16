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TISA開跑 首波10家投信業者、16檔基金上架銷售

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所7月16日在台北國泰萬怡酒店舉辦TISA發表會。(臺灣集中保管結算所/提供)
臺灣集中保管結算所7月16日在台北國泰萬怡酒店舉辦TISA發表會。(臺灣集中保管結算所/提供)

金管會指導，集保結算所規劃建置的臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA帳戶)，已於今(2025)年6月30日正式上線，提供投資人於基金銷售機構開立專戶，申購低經理費、零申購手續費且經專家嚴選的優質TISA基金，集保結算所7月16日在台北國泰萬怡酒店舉辦TISA發表會，金管會主委彭金隆、證期局局長張振山及財政部賦稅署署長宋秀玲共同出席發表儀式，開啟全民理財全新的篇章。

彭金隆致詞時指出，截至今年5月底，我國投信投顧業管理資產已接近13兆元，對於打造亞洲資產管理中心的政策至關重要。他特別感謝集保結算所推出的TISA帳戶制度，整合各單位資源與金管會共同攜手實現政策目標，提升全民投資意識，強化民眾的財務自主與生活儲備，以應對超高齡社會的財務挑戰。

集保結算所董事長林丙輝表示，TISA帳戶制度是公私協力的最佳典範，TISA以基金先行為起跑點，後續配合政策規劃納入股票、ETF等投資商品為中繼，進而以TISA的成功經驗，跨出我國前進亞洲資產管理中心的重要一步。

在金管會指導下，TISA帳戶於現行集保帳戶架構下設置，並彙整證券商公會、投信投顧公會、信託公會等多方意見，簡化作業流程建立有效管理。此外，集保結算所邀集多位學者及產業專家組成TISA基金委員會，嚴選TISA基金適格性，提供投資人優質選擇。首波已有10家投信業者、16檔基金經核准上架銷售，另外還有多檔基金也陸續申請中。

為方便投資人管理TISA帳戶，集保結算所建立「TISA帳戶查詢平台」，提供投資人便捷歸戶查詢且免付費的服務，並支援網頁版及「集保e手掌握」App，民眾可跨裝置靈活使用，全面提升使用者數位體驗。

集保結算所將持續以「TISA開跑，投資臺灣好未來」為主題，攜手證交所、櫃買中心、期交所、證券商公會、投信投顧公會、信託公會及證基會一起向全民宣導，讓更多人了解TISA政策內容，並鼓勵全民開設TISA帳戶。

想了解更多TISA帳戶介紹、現行稅賦優惠說明、TISA基金與銷售機構及個人帳戶等相關資訊，請至「TISA帳戶查詢平台」(https://tisa.tdcc.com.tw/)網頁查詢。

集保結算所 金管會

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