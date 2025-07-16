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壽險業上半年新契約保費衝破5000億大關 年成長35%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
壽險業2025年前六月保費收入報佳音，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。 圖／聯合報系資料照
壽險業2025年前六月保費收入報佳音，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。 圖／聯合報系資料照

壽險公會16日公布壽險業2025年前六月保費收入報佳音，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為5,061.83億元，年增35.1%；續年度保費8,119.23億元，年增6.9%；總保費收入1兆3,181.06億元，年增16.2%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險3,497.46億元占新契約保費的69.1%，較去年同期2,601.21億元增加34.5%；傷害險82.94億元，占1.6%；健康險215.65億元占4.3%，較去年同期減少7.3%；年金險1,265.78億元占25%，較去年同期841.98億元增加50.3%。

壽險公會分析，傳統型壽險初年度保費收入2,702.54億元，較去年同期2,110.76億元增加 28%；傳統型年金險初年度保費收入34.07億元，較去年同期23.51億元增加44.9%；整體而言，可能與兩大原因有關，第一，壽險公司陸續加入分紅保單市場，並推出具競爭力之分紅保單新商品。

第二，儘管近期美元兌新台幣呈現貶值趨勢，但美國聯準會仍維持較高之基準利率，使美元計價保單之宣告利率相較新台幣計價保單仍具吸引力，持續吸引追求利率保障及中長期資產配置之投資人。此外，壽險公司持續因應市場變化，調整美元利變型保險商品之宣告利率，並透過銀行通路積極推展既有及新開發商品，帶動傳統型保險商品之銷售有關，因此，2025年前六月整體傳統型保險商品初年度保費收入3,035.20億元，較去年同期2,438.86億元增加 24.5%。

投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入794.92億元，較去年同期490.45億元增加 62.1%；投資型年金險初年度保費收入（含負債）1,231.7億元，較去年同期818.46億元增加50.5%；整體而言，可能與部分壽險公司推出投資型保險新商品，搭配積極與銀行通路合作，帶動投資型保險商品之銷售有關，因此，2025年前六月整體投資型保險商品初年度保費收入（含負債）2,026.63億元，較去年同期1,308.92億元增加 54.8%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入5,061.83億元中，壽險公司本身行銷體系 2,248.27億元占44.42%；銀行經代保代通路 1,927.28億元占38.07%；傳統保險經紀人、保險代理人僅886.28億元占17.51%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.41：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公司 保費

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