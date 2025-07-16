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合庫銀行以港都分行進駐高雄資產管理專區 啟動頂級規格私人銀行服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫銀行以港都分行進駐高雄資產管理專區，啟動頂級規格私人銀行服務。左起為穩發漁業董事長謝龍隱、豐群水產董事長李文宏、隆大營建董事長陳武聰、合作金庫董事長林衍茂、國城建設總裁洪平森、良富建設董事長林憲章、建技精密董事長黃福雄、華偉漁業集團董事長黃一茂。圖／合庫銀行提供
合庫銀行以港都分行進駐高雄資產管理專區，啟動頂級規格私人銀行服務。左起為穩發漁業董事長謝龍隱、豐群水產董事長李文宏、隆大營建董事長陳武聰、合作金庫董事長林衍茂、國城建設總裁洪平森、良富建設董事長林憲章、建技精密董事長黃福雄、華偉漁業集團董事長黃一茂。圖／合庫銀行提供

合庫銀行指出，已於7月15日以港都分行作為該行進駐高雄資產管理專區營業據點對外開業，其中，合庫銀行為首批取得主管機關核准及首波進駐該專區的公股銀行之一，以此積極推動高資產客戶專屬金融服務、拓展財富管理市場。

高雄資產管理專區為金管會推動區域金融創新與資產管理發展的重點平台，主要針對私人銀行業務、境內外高資產客戶服務、跨境資產配置、家族辦公室等高階財管項目，提供金融機構更具彈性與創新性的服務環境。

合庫銀行指出，本次開辦試辦業務項目，涵蓋保費及保單融資、信託受益權質借不以五成為限、受理客戶指定購買未上架金融商品、銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金、家族辦公室業務、跨境金融服務等業務，將善用專區所提供制度的彈性與創新優勢，結合專家團隊及集團資源，持續優化私人銀行服務模式，深化客我關係，打造一站式金融服務，提供客戶更多元商品、更全面服務，滿足跨世代財富管理需求

合庫銀行指出，自110年開辦高資產業務以來，高資產客戶數已超過1600戶，資產規模更超過2000億元以上，足見近年來高資產業務上的成長濳力。

展望未來，合庫銀行表示，將持續深化資產管理布局，擴大海外市場接軌，以具競爭力的金融商品與專業服務，協助客戶掌握全球財富契機。透過亞洲資產管理中心政策，合庫銀行將以穩健務實的步伐，攜手客戶邁向國際資產管理新時代。

財富管理 理專 合庫

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