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TISA 理財入門首選 好找好買、超低費率放大收益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「鉅亨買基金」TISA專戶服務正式上線！投資人只要在鉅亨買基金開立TISA帳戶，即可以每月最低1仟元定期定額投資「TISA基金」，不僅享有經理費最低0.5%優惠，更可終身免手續費，讓基金申購成本大幅降低。「鉅亨買基金」表示，透過低成本門檻更可養成長期投資與儲蓄的習慣，再搭配專業投資顧問及友善的交易機制輔助，更能輕鬆邁向財務自主。

鉅亨買基金首波上架的TISA基金涵蓋35檔優質產品，包含TISA級別與R級別，橫跨股票型、平衡型與債券型，由元大、安聯、統一、國泰、富邦、群益、保德信、滙豐與兆豐等知名投信推出。所有基金皆符合嚴格篩選標準：成立滿三年、規模達5億元以上，並獲晨星或理柏3星以上評等，以及報酬率穩定、表現位居同類型前50%。鉅亨買基金強調，這些基金不僅多元，也經過層層把關，適合長期穩健布局。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，平台不僅提供低費用優惠，更重要的是「有人帶你上手」。他表示，很多民眾有投資的意願，卻苦無方向。鉅亨買基金具備專業且資深的投資顧問與研究團隊，能協助用戶釐清目標、瞭解市場，挑選適合的基金，從而提升理財信心，順利達成理財目標。

為了讓用戶能更容易查找及辨識TISA基金，鉅亨買基金特別貼心設立「TISA基金」標籤，並在這類型基金名稱後方標註【TISA基金】。另外，張榮仁也提醒投資人，可多善用平台定期定額加減碼機制來提升投資效率。啟動的規則是以扣款日(不含)前第4個淨值日計算基金報酬率(不含息)，一旦符合自設條件即啟動加減碼。透過這種定期不定額方式，更有機會增加投資收益。

針對部分投資人對TISA基金缺乏歷史績效數據的疑慮，張榮仁進一步說明，TISA級別與母基金投資標的一致，兩者差別僅在費用率結構，投資人可參考主級別的長期表現來推估TISA基金的潛在走勢。

張榮仁也分享TISA基金的選擇建議：如果離退休尚遠、偏好資產增值，可考慮股票型基金；希望攻守兼備、適度分散風險，平衡型基金是理想選擇；若以穩定收益與潛在現金流為目標，則債券型基金會是安心之選。他鼓勵投資人善用TISA的低費用優勢與定期定額機制，透過時間與紀律的力量，幫自己穩定累積人生資產。

股票 定期定額

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