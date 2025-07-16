快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

富邦證券啟用簡訊專屬短碼「68588」 防詐機制再升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。(富邦證券/提供)
富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。(富邦證券/提供)

富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。未來凡由「68588」發送且包含連結的簡訊，皆為富邦證券正式發送之官方訊息，有助投資人辨識真偽，避免誤入詐騙陷阱。此短碼簡訊服務須向電信業者註冊並設定完成，具備不可竄改與偽造的特性，能有效確認訊息為富邦證券官方發送，進而防範釣魚簡訊詐騙，守護客戶資訊安全。

富邦證券所使用「68588」短碼，前兩碼「68」為電信業者認證的金融機構專屬編碼，確保來源安全；「588」則對應富邦證券客服專線（0800-073-588）之末三碼，便於客戶記憶與辨識。富邦證券此次推出簡訊短碼服務，不僅展現富邦證券對客戶權益的高度重視，更體現公司作為金融機構第一線阻詐的堅定決心，致力打造更安全、安心的投資環境，守護每一位客戶的資產與信任。

富邦證券長期投入資安與防詐領域，持續以最高規格推動偽冒監控機制和應變流程。2024年，富邦證券獲台灣證券交易所頒發證券商「反詐騙評鑑活動：傑出獎」；2025年3月更獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選為「113年度情資分享表現特優機構」，不僅肯定富邦證券在反詐騙行動上的積極作為，也彰顯其在資安領域的卓越表現。

資安 詐騙 富邦

延伸閱讀

雨勢升級範圍擴大！北北基等15縣市豪大雨特報 雨彈恐一路炸到晚上

限定2日鰻魚便當買一送一！ 小倉屋「土用丑盛夏鰻魚祭」7/19登場 送千元保鮮盒限量100份、父親節再享88折

達美航空西雅圖重磅升級「兩大全新貴賓室」 打造尊榮候機時光

富邦金挺 ESG 推進四大策略

相關新聞

星展看淡美元、看好黃金 日圓明年底目標價130

市場對於美元作為全球儲備貨幣地位的信心正在動搖，更擔憂美國財政揮霍進一步促使美元疲弱，星展銀行看淡美元後市，預估美元指數...

新光三越董座爭奪戰落幕 吳東昇續任、吳昕陽任副董兼總經理

新光三越董事長爭奪戰落幕，董事長吳東昇續任，而現任總經理吳昕陽則被選為副董事長兼董事長，意味著新光金創辦人吳東進布局成功...

壽險業上半年新契約保費衝破5000億大關 年成長35%

壽險公會16日公布壽險業2025年前六月保費收入報佳音，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中新契約保費收入（加計...

摩根：政策變數使全球經濟放緩 下半年股債「多元＋槓鈴」雙策略

在《大而美法案》通過以後，伴隨發新一輪關稅信件陸續寄發，以及聯準會與白宮對降息議程的不同態度，川普政府的舉措又再度引發市...

台幣升值吃不消！三三會林伯豐籲政府設「匯率衝擊調適基金」

三三會理事長林伯豐今天出席7月例會時指出，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響比關稅更大，希望政府要穩定匯率...

超低費率放大收益 這家基金平台的TISA也上架

TISA個人投資儲蓄帳戶制度啟動，以低門檻、低成本鼓勵長期理財，陸續有券商、投信及基金平台開辦，鉅亨買基金TISA專戶服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。