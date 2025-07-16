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因應美國關稅 財部：輸銀利息減碼作業平臺將上線、供參貸銀行使用

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

立法院財委會明將召開「台美政府對等關稅協商，我國政府因應對策」公聽會，財政部報告指出，為減輕廠商資金成本，由中國大陸輸出入銀行提供符合條件出口廠商貿易融資利息減收；並督導公股銀行依據金管會對於企業融資寬緩措施，就符合條件者提供緩繳本息或展延借款年期協助，以減輕企業資金壓力。

財政部表示，輸銀提供符合條件出口廠商貿易融資利息減收及輸出保險費用減免措施：「貿易融資利息減收」，對一般企業貸放年利率減碼1%，每家廠商可減收利息以100萬元為限；中小企業貸放年利率減碼1.5 %，每家廠商可減收利息以120萬元為限。

「輸出保險費用減免」，提供出口廠商輸出保險費用減免，透過減輕廠商投保輸出保險對國外買主徵信費及保險費負擔，最低以1折計收，鼓勵廠商開發新客戶及新市場。

輸銀依據上述執行要點與作業規範，與27家金融機構完成簽約。並已於6月完成建置「利息減碼作業平臺」，提供參貸金融機構辦理額度使用、融資核准登錄及利息減收款申報請領，立刻進行前置作業，財部公告受理期間即全面開放使用。

公股銀行協助方面，企業貸款戶受美國關稅因素衝擊營運者，財部督導公股銀行掌握美國關稅措施及國際經貿情勢，密切關注相關協處措施實施期程，落實執行；並請依據金管會辦理對於企業融資寬緩措施，就符合條件者提供緩繳本息或展延借款年期協助，以減輕企業資金壓力。另公股銀行持續推動「中小暨微型企業振興融資方案」，為中小微企業穩健經營、創新與轉型升級提供金融支持。

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