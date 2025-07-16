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國壽網投旅平險推「機場貴賓室專案」 航班延誤60分鐘即啟動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國泰人壽網路投保旅平險首推「機場貴賓室專案」免費加值服務，凡保戶達指定條件，當航班延誤60分鐘，即可收到貴賓室通行證，協助保戶從容應對旅途變化。國泰人壽／提供
國泰人壽網路投保旅平險首推「機場貴賓室專案」免費加值服務，凡保戶達指定條件，當航班延誤60分鐘，即可收到貴賓室通行證，協助保戶從容應對旅途變化。國泰人壽／提供

隨著暑假旅遊旺季正式展開，國泰人壽特別與Collinson International合作，凡保戶於即日起至9月30日透過網路投保旅平險達新台幣650元（含）以上，並於活動網頁完成登錄的前1萬件保單，除了旅平險本身的人身保障外，可再享有「SmartDelay™機場貴賓室專案」免費加值服務。這項免費加值服務，啟動條件為保戶航班延誤60分鐘（含）以上或航班因故遭取消，將可立即獲得「LoungeKey™通行證」，可免費與至多3位同行親友（以人數計算，不限年齡）進入全球超過1,600間機場貴賓室和旅行體驗項目，享受舒適座席空間、輕食飲品、充電設施等多項貼心服務，撫平保戶遇到旅程變化時的焦慮心情，從容應對各種旅途變動。

據交通部民航局統計，近2年暑假期間國際航班誤點率平均超過20%，航班異動已成為旅途常見挑戰之一。Collinson International為全球知名企業，專注機場體驗、忠誠度和客戶參與度解決方案領域，與超過700間國際機場、超過1,600個指定機場貴賓室和旅行體驗項目合作，提供客戶順暢、便捷的機場體驗 。國泰人壽此次與Collinson International合作的「SmartDelay™ 機場貴賓室專案」，當網投保戶遇有航班延誤或航班因故遭取消時，免費加值服務即刻啟動，且不僅可於出發地機場使用，亦能於轉機或返國時，視行程需求隨時啟動，保有靈活彈性；對於攜帶幼兒、陪同長輩出遊的家庭旅客來說，可說是兼具便利與貼心的安心選擇。

國泰人壽秉持「以客戶需求為核心」的理念，持續優化旅平險保障內容，如加強海外突發疾病的保障範疇，提供海外醫療專機接送服務，也積極串聯電信漫遊、機場接送、停車優惠、機場貴賓室等多元且可與親友共享的旅遊服務，打造更完善的安心旅遊服務網。展望未來，國泰人壽將持續實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的集團品牌精神，守護每一位旅人，讓每一趟旅程皆可安心啟程。

機場 旅平險 國泰人壽

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