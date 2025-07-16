南山人壽守護海洋行動擴及海草復育 攜手中山大學保衛「台灣藍碳」

南山人壽連續14年投入「南山守護海洋行動」，從環境教育、溯源管理等作為，長期倡議關注環保議題。今年7月起，展開與國立中山大學「海草復育行動」的合作，除了響應行政院海洋委員會海洋保育署「海洋保育．攜手永續ESG專案」政策外，更希望促進企業、政府、NGO與學術機構之間的協作，透過掌握海草棲地的現況與變化趨勢，建構可持續性的行動模式，一同保衛有「台灣藍碳」之稱的海草生態系統，打造健康永續的海洋環境。

自今年3月起，南山人壽即透過海洋保育署所推動的「海洋保育ESG媒合平台」接洽相關合作專案，海洋保育署主動協助媒合企業與學研單位，成功促成南山人壽與中山大學展開合作，並於初期召開專案線上會議，說明「海洋保育．攜手永續ESG專案」及媒合平台的目標與運作方式，並協助雙方充分了解彼此的專業背景與合作理念。會議同時就海草復育計畫之執行方式、場域選定、志工參與規劃及後續監測方法等細節進行交流，為後續推動奠定具體執行基礎，展現政府在促進跨界永續行動中的積極角色。

中山大學指出，海草床除具有防止海岸侵蝕、生物棲地與育幼等功能，更提供鄰近海洋生態系不可或缺的碳源，因此也被稱為「藍碳」，如同陸地上的森林「綠碳」一樣，能透過光合作用吸收大量的二氧化碳，並將其儲存在生物體內和沉積物中，形成海洋碳匯，有助減緩氣候變化。

然而，自1930年代以來，全球的海草數量持續減少，並以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％。聯合國在2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約，此外，亦訂定世界海草日，以促進和推動保護海草的行動，同時強調強化海草生態系統對於實現永續發展目標至關重要。

南山人壽堅定實踐對永續發展的承諾，致力為保戶、社會與環境積累健康資本，連續14年投入「南山守護海洋行動」，從全台淨灘、魚苗放流等等行動，實踐永續海洋的未來，今年首度擴及海草復育行動，自7月開始，攜手中山大學、雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南社區大學，以台南市七股管理站的六號小島為基地，進行「貝克氏鹽草苗圃建立與復育」，為生態樣種的保育盡一分心力。

貝克氏鹽草苗圃建立後，將會進行5次移植與環境監測分析，其中2場次將由南山人壽的企業志工與社區大學民眾一同參與體驗與實際操作，另外３次的種植與監測，會由中山大學的實驗室團隊與台南社區大學一起進行。此一行動的目標首年將建立海草苗圃，預計培植約2萬株種苗用於後續復育工作，以期減緩海草生態系的衰敗，也幫助弱化的海草族群恢復族群數量，讓海草生態系逐漸恢復功能。

南山人壽認為，健康不僅攸關個人，也與社會和環境息息相關，鼓勵國人從個人、生活、社會、企業與環境五個面向來儲存健康，本次跨界合作，攜手各界，一同保衛有「台灣藍碳」之稱的海草生態系統，不只希望能打造健康永續的海洋環境，更期待能建構企業、學界、政府與社區共同參與的典範，落實南山人壽「永續健康領航者」的目標。