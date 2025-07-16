獲利能力、成長動能領先同業 國泰世華獲The Banker台灣最佳表現銀行

國泰世華銀行再度躍上國際舞台，於英國《金融時報》集團旗下權威財經媒體《The Banker》銀行家雜誌，日前公布的最新全球千大銀行（Top1000）排名中，憑藉強勁的成長動能、穩健的獲利能力與優異的風險報酬表現，在台灣銀行整體績效評比中拔得頭籌，獲評為「台灣最佳表現銀行」（Taiwan’s Best-performing Bank）。

這也是繼去年底獲得《The Banker》評選2024年「台灣年度最佳銀行」後，營運表現再次受到國際機構肯定。國泰世華銀行2024年稅後淨利383.4億元，年增率達32%，並連續四年創下歷史新高，展現穩健經營實力。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，能夠在2024與2025年接續獲得《The Banker》銀行家雜誌評選為「台灣最佳銀行」以及「台灣最佳表現銀行」的肯定，是對本行全體同仁努力的最高肯定。

國泰世華銀行秉持以客戶為中心的理念，長期致力於數位金融發展、財富管理服務及永續金融創新，打造具韌性的經營體質與具前瞻性的市場策略。面對全球經濟情勢不斷變化，我們將持續精進體質，以穩健的步伐朝成為亞洲區域領導銀行的目標前進。

《The Banker》銀行家雜誌每年針對全球超過100個國家及地區的銀行進行評比，進行全球千大銀行調查，以第一類資本（Tier 1 capital）為衡量基礎，評比標準涵蓋資本適足率、獲利能力、流動性、槓桿比率與營運效率等多項指標，為全球銀行綜合實力排名的重要指標。

《The Banker》銀行家雜誌報導中特別提到，國泰世華銀行在多項財務比率中皆名列前茅，尤其在「成長性」、「獲利能力」與「風險報酬率」三大指標中皆為台灣銀行業表現最佳，整體表現為台灣銀行之首。

國泰世華銀行善用數位數據，提供客戶導向的個人化金融服務，近年積極發展數位品牌「CUBE」，以貼近客戶生活的服務設計，為客戶提供更便捷、更具美感、更安全的金融服務。

不僅CUBE卡已累計超過600萬卡友，自2020年推出CUBE App以來，更展現卓越成果，用戶數突破700萬，數位交易量成長超過11倍，涵蓋投資理財、轉帳支付與外幣交易等多元場景，協助客戶能隨時隨地靈活掌握財務，快速且安心完成各項數位服務。

在財富管理領域，國泰世華銀行除了在高資產客群數和資產管理規模（AUM）上，持續繳出亮眼成長表現外，亦同步深耕高資產服務，於今年7月1日領先市場啟動亞灣資產管理專區業務，成為全台展開試辦的金融機構之一；並將國泰世華銀行多年於新加坡與香港累積的私銀經驗導入在地，透過21項創新試辦業務、整合國泰跨集團資源以及延攬國際專業金融人才等三大亮點，提供貼近在地、接軌國際的資產管理一站式服務。

海外布局部分，國泰世華銀行深耕亞洲市場，除了大中華區之外，於東協10個國家中，9個國家設有據點，是國內銀行於東南亞地區佈點最廣者。

根據不同市場提供企業客戶專業的產業發展建議，更透過建置全球企業網路銀行，提供企業跨境支付、薪資轉帳、授信等多元服務，為企業客戶實現區域整合與資金調度效率提升等目標。

此外，國泰世華銀行更於今年3月獲金管會核准前往印度申設印度孟買分行，有望設立第一個在南亞區域的海外據點，將海外營業據點拓展至第12個地區，海外據點推升達68處，展現出助力企業跨境發展的堅定企圖心。

作為台灣民營銀行的領導品牌，國泰世華銀行除了獲利與成長營運表現上獲得《The Banker》銀行家雜誌高度評價，近期在數位創新、海外營運、永續金融方面接連獲得國際肯定，包括《彭博商業周刊》「年度銀行體系結構獎—卓越獎」與「企業可持續金融大獎—傑出獎」、《The Asset》「台灣最佳現金管理銀行」、「台灣最佳財富管理」及「台灣最佳私人銀行」、《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳貿易融資銀行」、「台灣年度最佳創新投資產品獎」等。

展望未來，國泰世華銀行將持續以永續發展為核心理念，深化在地服務、拓展國際布局，透過數位與智能兩大驅動力，提供客戶更便捷、更全面的金融服務，朝「亞洲首屈一指的區域型銀行」目標穩健邁進。