摩根：政策變數使全球經濟放緩 下半年股債「多元＋槓鈴」雙策略

在《大而美法案》通過以後，伴隨發新一輪關稅信件陸續寄發，以及聯準會與白宮對降息議程的不同態度，川普政府的舉措又再度引發市場的不確定性。

摩根資產管理表示，受政策變數影響，市場預期今年全球經濟將同步放緩，再加上美國市場仍有變數，因此建議下半年對股債資產應採取多元化配置策略，股票聚焦在美國、亞太科技股與歐洲的高品質股票，債券部分則以成熟市場的政府公債與非投資等級債，做槓鈴式的布局策略。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，一直以來，川普始終相信「關稅」與「減稅」是維護美國經濟優先的必要手段，但從市場的角度來看，無論是這兩種稅中的哪一種，反映的都是美國聯邦政府當前在財政上的困局；而美國的財政狀況又會進一步反映美元的走勢，所以除了美國財政狀況的可持續性以外，現在市場也在關注聯準是否有機會在七月降息。

許長泰指出，無論是《大而美法案》對美國聯邦財政的影響，還是關稅帶來的收入，或是聯準會的貨幣政策，對投資人來說影響都相當直接，那就是美元在下半年的走勢是否會更弱；而市場之所以關心美元走勢，主要就是受到上述諸多政策變數的影響。

根據統計，外資對美國資產的持有動態已發生變化。目前外資持有美國公債的比例雖有增加，但與10年前相比，中國大陸與日本的持有比重都大幅下降，而歐盟與英國儘管都有新增美國公債持有幅度，但還遠不及中國大陸與日本減持美國公債的幅度美國股票市場也有類似的情況，雖然外資占美股比重仍有約17.6%，但相較10年前，歐盟、開曼群島、英國與加拿大對美股的持有比重也出現下滑；可見在美國財政已成市場焦點的情況下，各國對美元資產也展現了有別於以往的態度。

不過，許長泰補充，美國在財政上的可持續性受到市場的檢視，但任何變化都不會在短期內發生，所以關鍵還是要回到市場對全球經濟的實際預期。有鑑於全球經濟成長可能受到不確定因素影響而趨緩，因此市場預期聯準會可望在下半年步入降息，因此美股的投資機會也將不再僅限於科技股。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，除了科技以外，另外如金融、醫療保健與公用事業等類股，在2026年的獲利年增預估與其也較三個月前上調；所以儘管美國市場不再像過去那樣一枝獨秀，但投資人仍可在當地找到多元的投資機會。

林雅慧表示，不只美股，亞洲科技股也迎來了難得的投資機會。特別是亞洲科技公司的資本支出已出現明顯變化，根據統計，前五大硬體與資訊科技設備的公司在資本支出上雖有成長，但軟體與資訊服務公司在資本支出的投入，其金額自2024年起卻已超越硬體與設備商。

此外，除亞洲科技股以外，歐洲高品質的企業在今年也獲得優異的表現，因此對投資人來說，下半年股票投資的選項將變得更多元。

林雅慧補充，在固定收益部分，儘管從估值角度來看已不便宜，但有鑑於已開發市場的殖利率曲線仍有望呈現陡峭趨勢，再加上全球經濟增長趨緩的壓力，因此已開發國家的政府公債在下半年反而較有投資機會。

此外，儘管美國的非投資等級債目前的利差只有343個基點，但由於違約率僅有0.4%，因此非投資等級債仍有其收益優勢，同樣值得被投資人納入資產配置。