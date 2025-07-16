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台幣升值吃不消！三三會林伯豐籲政府設「匯率衝擊調適基金」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐表示，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響比關稅更大。圖／本報系資料照片
三三會理事長林伯豐表示，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響比關稅更大。圖／本報系資料照片

三三會理事長林伯豐今天出席7月例會時指出，關稅雖然嚴峻，但對出口導向的企業，匯率造成的影響比關稅更大，希望政府要穩定匯率，協助企業降低損失。

林伯豐今天說，中央銀行資料顯示，自2023年以來，台幣兌美元匯率已升值超過5%。雖然匯率升值可降低進口物價、穩定通膨，但對出口商造成獲利壓縮與價格競爭力降低，並對以出口導向為主的台灣產業，產生重大影響。

林伯豐說，他因此在此提出六大建議，包括：第一、建議央行維持市場供需為主的匯率機制，透過調節熱錢流入與外匯市場干預，減緩升值速度。

第二，政府應推動「企業避險教育計畫」，補助中小企業導入避險工具，協助與銀行合作設計匯率風險管理方案。

三，政府應加碼「智慧製造升級計畫」、「中小企業數位轉型補助」等方案，讓傳統製造業透過導入AI（人工智慧）、雲端ERP、智能物流等技術，提升生產效率與產品附加價值，降低對價格競爭的依賴。

四，擴展出口至中國大陸、東南亞、中東、歐洲等市場，加速洽談FTA或經濟合作協定，提升出口彈性。

五，對受升值衝擊較大的產業，如紡織、自行車、工具機、食品加工等，可設置「匯率衝擊調適基金」，提供臨時性融資、轉型顧問與員工培訓。

六，針對失業或轉業需求的勞工，設置補助與職訓資源，避免結構性失業擴大。

美元匯率 林伯豐 中小企業

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