證交所辦溫室氣體盤查實作課程 助創新板企業強化 ESG 管理基礎

為協助創新板公司強化ESG管理能力，並因應國際永續規範及氣候變遷風險，臺灣證券交易所日前舉辦「溫室氣體盤查實作課程」，邀請財團法人台灣綠色生產力基金會專業講師授課，協助創新板企業掌握盤查方法與實務操作要點，為永續資訊揭露與法規遵循奠定基礎。

本次課程為證交所首度針對創新板企業辦理的ESG訓練活動，獲得熱烈迴響，活動由公司治理部代表開場致詞，說明證交所推動創新板永續訓練的初衷與方向，期能協助創新板公司在發展業務之際，同步建構穩健的永續管理架構。

證交所表示，創新板公司多來自新興產業，具高度技術含量與成長潛力，其中創新板的綠能環保類股占比達20%，展現明顯的綠色聚落效應，但隨永續法規與揭露標準日益趨嚴的情勢，企業需面對日益複雜的揭露規範，對成長中企業而言實為一大挑戰。

證交所因此推動「創新板企業ESG訓練」系列課程，提供實務導向的支援服務，本次課程內容涵蓋「盤查邊界及排放源鑑別」、「溫室氣體量化及計算」及「程序文件化」三大主題，透過講師深入淺出之說明與演練引導，協助與會企業實際理解盤查架構與執行流程，並提升資料品質與管理效率。

財團法人台灣綠色生產力基金會講師多年深耕於政府淨零政策推動與企業輔導實務，具豐富經驗，授課內容兼具理論與實務，獲與會企業高度肯定。

未來證交所將持續規劃多元化的ESG訓練與輔導資源，並深化與專業機構合作，協助創新板公司因應永續法規挑戰，強化氣候韌性與資訊透明度，共同打造具國際競爭力的永續資本市場。