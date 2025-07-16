快訊

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

星宇股東會一戰成名！演藝圈最會存錢的男人 37歲男星「10年買3房存上千萬」

玉山銀科技阻詐「玉山 Wallet App 驗證」自建3D 交易認證平台

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行響應政府打詐決心，保障顧客資產安全，已陸續完成多項防詐、識詐及阻詐措施，現領先業界推出「玉山Wallet App驗證」服務，自建開發3D交易認證平台並串連銀行App，為國內首家自建網路3D交易導入銀行Banking App驗證的發卡銀行，有別於傳統SMS簡訊模式，透過玉山銀行開發的App加上生物辨識技術，建立更安全、便利的交易環境與用卡體驗。

目前信用卡網路交易使用OTP簡訊驗證方式雖已提供一層安全防護，但簡訊發送過程中仍有遭截取或外流風險；玉山率先採行「玉山Wallet App驗證」，顧客只需先註冊玉山Wallet會員並開啟「網路交易驗證」服務功能，即可於每筆網路3D交易時，經由原玉山Wallet App的驗證方式（例如生物辨識或密碼）確認本人同意之交易，無須再輸入OTP驗證碼，不僅提升交易安全性，也優化了交易體驗。

此外，玉山Wallet新增「刷卡安全確認」功能，當交易產生風險警訊後，系統將基於卡片安全進行管控，顧客可透過玉山Wallet查看交易之日期、卡片名稱、卡號交易明細，確認為本人消費後，即可自行恢復卡片使用，節省撥打客服進行確認的時間。

此外，為保障用卡安全，玉山卡友可針對每張玉山信用卡或簽帳金融卡進行功能設定，透過玉山Wallet中的「卡片管理功能」，自由開關每張卡片的國內與國外交易、實體與線上交易、行動支付功能等，消費時也會收到推播通知，掌握交易動態，若不小心遺失卡片，也可以透過玉山Wallet選擇多張卡片同時掛失並線上申請補發，快速應對緊急狀況降低冒用風險；更強化顧客在更換行動裝置時註冊玉山Wallet的認證流程，系統透過手機門號實名認證，以確保為本人使用。

生物辨識 玉山銀行 信用卡

延伸閱讀

台灣玉山科技協會2025年會員大會 洪春暉、方荷生專題演講

玉山銀 端出全方位服務

完工了！玉山登頂前防護罩 風口鐵柵欄嶄新見客

玉山銀行亞洲資產管理中心啟航 領先開辦高雄專區業務

相關新聞

窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

美國昨晚公布6月消費者物價指數（CPI）為今年2月以來新高，美元指數聞訊上漲，加重日圓貶值壓力，一度跌破149關卡。這也...

超低費率放大收益 這家基金平台的TISA也上架

TISA個人投資儲蓄帳戶制度啟動，以低門檻、低成本鼓勵長期理財，陸續有券商、投信及基金平台開辦，鉅亨買基金TISA專戶服...

亞洲市場樂觀解讀美國通膨數據 新台幣續貶

台股今早反彈逾百點，但新台幣匯價一早以29.35元開出，貶值4.8分。美元指數早盤仍維持在98之上，美國6月消費者物價指...

追高美股怕？ 股六債四+長期投資的正報酬機率大增

美國總統川普關稅政策變數仍在，但美股受到政策面不確定性的影響似乎已經降低，面對美股指數展現續創新高的氣勢，此時應該勇敢追...

6月信用卡簽帳金額3918億元 三大因素踩油門

累計29家發卡行，在6月的簽帳總金額大幅增加至3918.81億元，月增218.8億元，增幅為5.9%。因5月底端午連假消...

未結匯美元攀上高峰

受惠對等關稅暫緩與強勁拉貨潮，台灣第2季出口金額合計達1,537.2億美元，創歷年單季新高，由於出口暴增，出口商手中未結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。