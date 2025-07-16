超低費率放大收益 這家基金平台的TISA也上架

TISA個人投資儲蓄帳戶制度啟動，以低門檻、低成本鼓勵長期理財，陸續有券商、投信及基金平台開辦，鉅亨買基金TISA專戶服務正式上線，客戶每月最低1000元即可定期定額投資TISA基金，經理費最低0.5％優惠，終身免手續費，大幅降低基金申購成本。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，平台不僅提供低費用優惠，更重要的是「有人帶你上手」，很多民眾有投資的意願，卻苦無方向，若平台有專業的投資顧問與研究團隊，就能協助用戶釐清目標，挑選適合的基金，從而提升理財信心，達成理財目標。

鉅亨買基金首波上架的TISA基金涵蓋35檔優質產品，包含TISA級別與R級別，橫跨股票型、平衡型與債券型，由元大、安聯、統一、國泰、富邦、群益、保德信、滙豐與兆豐等知名投信推出。

鉅亨買基金強調，這些基金皆符合嚴格篩選標準：成立滿3年、規模達5億元以上，並獲晨星或理柏3星以上評等，以及報酬率穩定、表現位居同類型前50％，適合長期穩健布局。

張榮仁分享TISA基金的選擇建議，若離退休尚遠、偏好資產增值，可考慮股票型基金；希望攻守兼備、適度分散風險，平衡型基金是理想選擇；若以穩定收益與潛在現金流為目標，則債券型基金會是安心之選；善用TISA的低費用優勢，透過時間與紀律的力量，幫自己穩定累積人生資產。