窮到滿手日幣！日圓狂殺貶破149 換匯見0.2005再刷新低

美國昨晚公布6月消費者物價指數（CPI）為今年2月以來新高，美元指數聞訊上漲，加重日圓貶值壓力，一度跌破149關卡。這也讓哈日族今天驚喜迎來超甜換匯價格，根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天最低觸及0.2005，再刷新低。

美國最新通膨數據公布，動搖市場的降息預期，加上美國總統川普持續公布各國關稅稅率，避險情緒升溫，資金回流美元，亞幣普遍走弱。

今天新台幣與日圓同步走貶，不過日圓貶勢更重，使得新台幣換日圓再現超甜價格，幾乎是1比5的夢幻價位。

根據台灣銀行牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價最低見到0.2005，若以旅費新台幣5萬元來看，和今年4月22日的高點0.2351相比，才不到3個月的時間，同樣額度旅費可多換得逾3.6萬日圓，相當划算。

如果搭配網銀優惠，民眾更可用「0.19」甜蜜價位換匯，網友戲稱「窮到滿手日幣」，也有人說「該買機票了」。