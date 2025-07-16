瑞士百達：利率下降及新興市場穩健成長 助力股市前景

瑞士百達資產管理指出，股市進入平穩期。新興市場經濟有韌性、市場預期主要央行會降息，加上科技和人工智慧（AI）持續成長的希望，都是支持股市保持樂觀態度的有力理由。

百達指出，雖然關稅不確定因素仍大，前方仍陰雲密布，但相較於一個月前，百達對風險資產的短期前景擔憂減少，因此將股票的評級從減碼上調至中性，同時對債券和現金維持中性。

百達商業活動指標顯示，成熟國家和新興市場經濟體之間的經濟前景差距正在擴大，而美國的疲弱對全球經濟活動造成重大壓力。美國的商業調查顯示，在物價壓力持續偏高的情況下，製造業和消費成長乏力，通貨膨脹壓力仍在上升階段，通膨在明年初之前不太可能達到高峰。其餘成熟國家的情況略有好轉，但與美國的貿易緊張關係升級仍是風險。

百達指出，中國經濟喜憂參半，其他新興市場經濟體仍維持韌性，受惠於工業生產改善、大宗商品價格上漲及降息。新興經濟體與成熟國家之間的成長差距已上升到2.8個百分點，是2000年代初以來最高，遠高於數年前約0.1個百分點的差距。百達預期，明年這個差距會進一步擴大到2.9個百分點，將提振新興市場資產未來一年表現。