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富邦證券啟用簡訊專屬短碼「68588」 防詐機制再升級

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。富邦證券／提供
富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。富邦證券／提供

富邦證券全面升級防詐機制，即日起正式啟用專屬簡訊短碼「68588」，協助客戶快速辨識官方訊息來源。未來凡由「68588」發送且包含連結的簡訊，皆為富邦證券正式發送之官方訊息，有助投資人辨識真偽，避免誤入詐騙陷阱。

此短碼簡訊服務須向電信業者註冊並設定完成，具備不可竄改與偽造的特性，能有效確認訊息為富邦證券官方發送，進而防範釣魚簡訊詐騙，守護客戶資訊安全。

富邦證券所使用之「68588」短碼，前兩碼「68」為電信業者認證的金融機構專屬編碼，確保來源安全；「588」則對應富邦證券客服專線（0800-073-588）之末三碼，便於客戶記憶與辨識。

富邦證券此次推出簡訊短碼服務，不僅展現富邦證券對客戶權益的高度重視，更體現公司作為金融機構第一線阻詐的堅定決心，致力打造更安全、安心的投資環境，守護每一位客戶的資產與信任。

富邦證券長期投入資安與防詐領域，持續以最高規格推動偽冒監控機制和應變流程。2024年，富邦證券獲台灣證券交易所頒發證券商「反詐騙評鑑活動：傑出獎」；2025年3月更獲金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）評選為「113年度情資分享表現特優機構」，不僅肯定富邦證券在反詐騙行動上的積極作為，也彰顯其在資安領域的卓越表現。

資安 詐騙 富邦

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