亞洲市場樂觀解讀美國通膨數據 新台幣續貶

台股今早反彈逾百點，但新台幣匯價一早以29.35元開出，貶值4.8分。美元指數早盤仍維持在98之上，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率達2.7%，創下自2月以來新高，符合市場預期。核心CPI（剔除食品與能源）年增率則為2.9%，低於市場原先預估的3%，顯示物價壓力略有和緩。

從月增數據觀察，美國6月CPI上升0.3%，核心CPI微增0.2%。儘管通膨仍有回升跡象，但漲幅相對溫和，市場對聯準會後續利率政策反應謹慎。

根據芝加哥商業交易所FedWatch工具顯示，聯準會在7月30日決策會議上維持利率不變的機率高達97%。展望9月17日會議，市場預估聯準會有近六成機率降息一碼，顯示投資人對下半年政策轉向保持觀望與期待。

今早台股和香港恆生指數同步上漲逾百點，反映亞洲市場對美國通膨數據的解讀偏向樂觀。