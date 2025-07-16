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國泰金偕臺灣高等檢察署公私協防阻詐 法務部長鄭銘謙親臨見證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
7月15日在法務部部長鄭銘謙（中）見證下，國泰金控總經理李長庚（右）與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（左）共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（國泰金控/提供）
7月15日在法務部部長鄭銘謙（中）見證下，國泰金控總經理李長庚（右）與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（左）共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」。（國泰金控/提供）

隨著詐騙及洗錢手法不斷翻新，國泰金控繼2024年10月與刑事局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」進行資安情資交流後，公私合作再升級，7月15日在法務部部長鄭銘謙蒞臨見證下，由國泰金控總經理李長庚與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，期透過雙方合作發展可疑交易分析機制，精準辨識、管制潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙及溯源偵辦電信詐騙機房、水房，進一步提升洗錢防制的效能。

這次合作有三大面向：

一、客戶交易行為分析與預警、辨識異常樣態，並提供分析回饋，與臺灣高等檢察署研議詐欺預警偵測機制，共同強化可疑交易偵測的即時性與準確性。

二、風險因子與趨勢共享，針對新型詐欺模式與潛在風險，透過檢察機關不定期提供公部門分析出的高風險因子、參數及模式，協助機構即時更新風險資訊，提升辨識效能，進一步阻斷詐欺風險。

三、資料協作支援，如檢察機關有偵查之需要，機構將依法即時提供必要資訊協助檢察機關評估，追查詐騙分子，有效打擊詐騙集團

國泰在臺灣擁有超過1,500萬名客戶，幾乎每2位臺灣人中就有一位是國泰的客戶，守護客戶的資產安全不僅僅是一份責任，更是長久以來秉持的使命。近年來，國泰金攜手子公司運用金融科技全面阻詐，除去年成為臺灣首間獲金管會核准「數據上雲」的金融業者，於完善安全資訊防護下，首次將數據資料遷移至雲端，並將數據標準化，應用於「國泰盾─集團風險聯防平台（Cathay Shield）」，以提升集團客戶身份驗證與風險監測精準度。國泰盾今年在《數位時代》榮獲「2025 FCA創新商務獎」二項大獎「最佳管理創新獎─金獎」與「評審團大獎」，戮力守護客戶資產。

國泰金控與臺灣高等檢察署本次合作，透過公私部門分享分析結果，協助雙方提升偵測效能，以達提前防阻詐騙、降低打詐社會成本，為預防犯罪科學盡一份心力，也希望能號召金融同業一起加入，全力守護臺灣民眾資產。國泰作為金融業的領頭羊，面對防詐議題責無旁貸，將持續與各公部門、主管機關、同業合作並進，強化金融環境反詐韌性。

詐騙集團 詐欺 國泰金控

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