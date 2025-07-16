6月信用卡簽帳金額3918億元 三大因素踩油門

累計29家發卡行，在6月的簽帳總金額大幅增加至3918.81億元，月增218.8億元，增幅為5.9%。因5月底端午連假消費遞延至6月入帳，以及618購物節和進入暑假旅遊旺季，使各銀行的刷卡量大都較上月成長，刷卡動能維持不墜。

六大發卡行的簽帳金額方面，6月仍由國泰世華銀行以685.3億元奪冠，其次為中信銀671億元，北富銀排名第三509.76億元，玉山銀以495億元排名第四，台新銀438.4億元排名第五。外商銀行中，簽帳排名第一為星展銀的210.6億元。

合計五大發卡銀行6月總簽帳金額為2799.4億元，較5月大幅增加178億元。

國泰世華銀行表示， 接近暑假旅遊旺季，擁有逾600萬卡友的CUBE信用卡各項權益回饋及長榮航空聯名卡旅遊消費回饋，滿足卡友相關消費需求並帶動一般消費成長，6月整體簽帳達685.3億元，連續3個月簽帳金額同業第一，同時今年上半年累積總簽帳逾3,871.3億元，總簽帳表現亦為同業第一。

中信銀行表示，6月電商檔期活動、海外消費、旅遊、餐飲、超商簽帳金額持續成長，占比達5成以上，6月發卡量為8.3萬卡，主要動能來自於社群、百貨、交通、銀行卡等產品發卡，較前月成長5％。

北富銀表示，6月刷卡量510億，因5月底端午連假消費遞延至6月入帳，故刷卡量較上月成長5%。6月主要刷卡貢獻來自海外消費與量販賣場，此二大類別占佔整體刷卡量逾3成。6月新增發卡量主要貢獻來自前三大卡：富邦Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡，三卡累計總發卡量約600萬。

玉山銀表示，6月的單月簽帳金額為495億元，簽帳成長動能來自App支付、網購通路、餐飲與國外消費，皆維持雙位數成長，且因應618購物節，玉山卡攜手多間知名網購平台，共同推出一系列信用卡優惠方案，成功帶動整體簽帳的成長。