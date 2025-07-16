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國泰金攜手雲門30年 戶外公演感動270萬人

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
國泰與雲門昨舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」。右起為國泰金控總經理李長庚、國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民與雲門舞集藝術總監鄭宗龍。圖／國泰金控提供
國泰與雲門昨舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」。右起為國泰金控總經理李長庚、國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民與雲門舞集藝術總監鄭宗龍。圖／國泰金控提供

國泰金控攜手雲門舞集卅年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全台各地，卅年來走遍全台廿二個縣市，舉辦超過三百場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾二七○萬人體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。

國泰與雲門昨舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民、藝術總監鄭宗龍出席，見證這段企業與藝術攜手深耕社會的感人篇章。今年首度將鄭宗龍廣受國內外熱烈迴響的舞作「毛月亮」搬上戶外公演舞台，將在七月廿七日於花蓮縣立美崙田徑場登場，及八月二日回到台北國家兩廳院藝文廣場演出。

蔡宏圖表示，「卅年，是一段漫長且深刻的旅程。國泰一直以來都秉持『大樹成長、文化生根』的理念支持台灣藝術文化，國泰與雲門始終堅持將藝術帶進生活中，讓大眾感受到藝術不只是一場華麗的表演。」

林懷民在記者會也以二○一九年國泰雲門戶外公演登上美國「紐約時報」報導的照片裱框為禮物，致謝蔡宏圖多年來對雲門的支持與信任。

今年「國泰雲門隨行吧」將延續去年「一起。藝術萌芽」的品牌主張，結合國泰金控「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，推出全新主張「藝起。共創更好」。而今年卅周年的第一場「國泰雲門隨行吧」戶外公演，回到甫經天災考驗的花蓮，期望能透過戶外公演，為花蓮大眾帶來慰藉與力量。

雲門舞集 國泰金控

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