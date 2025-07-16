未結匯美元攀上高峰
受惠對等關稅暫緩與強勁拉貨潮，台灣第2季出口金額合計達1,537.2億美元，創歷年單季新高，由於出口暴增，出口商手中未結售外匯收入也隨之上升，中央銀行統計顯示，4月和5月出口商外匯收入未結匯金額分別達358.99億美元及356.55億美元，分別創歷史新高和次高。
第2季出口創新高，主因美國對等關稅措施暫緩，帶動企業提前拉貨，加上AI伺服器與半導體需求持續旺盛，出口動能集中爆發，形成強勁成長動力。在此背景下，市場憂心企業賺進大量美元，又在市場上大舉拋匯，恐導致外匯市場短期供需失衡。
央行官員表示，雖4月和5月出口商未結售金額突破700億美元，達715.49億美元，但未結售金額占出口外匯收入比重仍維持穩定，央行密切關注的是「未結售比率」是否異常，而非絕對金額。由於出口暴增，外匯收入水位也隨之攀升，因此即使未結匯金額創新高，也不代表企業可能有炒匯行為。央行會以過去出口商的結售資料為參考，保持管理的彈性。
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