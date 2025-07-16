央行：未限制出口商拋匯 沒有一天千萬美元的上限 希望分散結售

台北外匯市場近期新台幣交易呈量縮價貶，央行外匯局長蔡烱民昨（15）日表示，國內進出口商在市場上結售和結匯是「自由」的，不受一天十支（1,000萬美元）限制，大部分出口業者一天拋匯大都在三支左右（300萬美元），只有少數拋匯量一天超過十支。

新台幣昨日開盤匯價貶破29.3元，以29.32開盤，貶值2.4分；收盤價為29.302元，貶值0.6分，成交量15.505億美元，新台幣再寫7月以來新低收盤價。

對於業者拋匯，蔡烱民昨日強調，央行立場希望廠商能分散結售，一年有365天，不要只集中在一段時間內，影響匯市穩定。

蔡烱民指出，以台積電為例，每年營收逾千億美元，怎麼可能限制一天只能在外匯市場拋匯十支。

今年不少AI相關電子業出口成長，外匯收入增加，央行也會和他們溝通，了解實際需求。

對於市場「誤解」央行對出口商拋匯一天十支（1,000萬美元）的限制，蔡烱民強調，其實國內大部分出口商一天的拋匯三至五支就足夠因應實質需求，央行強調的是「分散」，不是限制。

新台幣今年5月初曾出現單日升值逾1元的劇烈行情，引發市場高度關注。央行當時喊話穩定市場之外，亦主動聯繫出口商，希望結匯操作採取「分散拋匯」策略。

央行總裁楊金龍當時表示，新台幣升勢若失控，將對整體出口造成衝擊，重申匯市失序「到此為止」。近期市場對央行「一天十支」的拋匯限制說法，楊金龍認為是「誤解」。

蔡烱民表示，央行希望出口商在結匯時不要集中單一時段。就像跨年晚會後的人潮疏散，若所有人都擠在同一個捷運站出口，必然壅塞。唯有分流，才能讓大家更快回家。

央行統計，昨日新台幣貶值0.02%，人民幣貶值0.06%，日圓貶值0.24%，韓元升值0.18%，越南盾貶值0.08%，美元指數升值0.06%。