國銀放款中小企 增速趨緩

對等關稅打亂中小企業籌資營運腳步，金管會昨（15）日公布統計，今年5月底國銀對中小企業放款餘額10兆4,670億元，月增僅28億元，月增額寫近十年同月最低。

累計今年前五月國銀對中小企放款新增金額1,290億元，增額則是近十年同期第五高，相較之下，5月國銀對中小企融資顯著放緩。

金管會擬定今年全年國銀對中小企放款增額目標為4,600億元，至5月底達成率僅28%，顯示關稅因素影響若持續，對全年目標達成將是考驗。金管會銀行局副局長王允中指出，5月國銀對中小企業放款月增28億元，放款增額明顯趨緩，分析主要原因包括：對等關稅影響下中小企業營運保守使借款量也保守，以及建商交屋還款、新承作建案也就是土建融案量減少，還有企業振興紓困貸款到期等因素。

金管會昨日並公布國銀對中小企放款餘額，及前五月增減金額的前五大銀行。以累計放款餘額來看，前五大為公股銀行包辦，依序為一銀、合庫銀、台企銀（2834）、華南銀與兆豐銀，餘額從9,600多億元到7,000餘億元不等。新增放款量前五大則清一色是民營銀行，包括中信銀新增351.7億元最多，其次永豐銀、台新銀、台北富邦銀放款增額都超過200億元。