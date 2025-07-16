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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

國泰金：壽險今年營運不錯 下半年挑戰 關稅、匯率是關鍵

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰金控總經理李長庚。 記者曾學仁／攝影
國泰金控總經理李長庚。 記者曾學仁／攝影

台灣壽險業上半年面臨新台幣大幅升值衝擊，造成獲利衰退，6月受惠金管會暫行措施上路、股利收益挹注，加上新台幣匯率趨穩助攻下，壽險業財報由虧轉盈。國泰金控（2882）總經理李長庚昨（15）日被問及是否可視為壽險業最壞的情況已過？他表示，壽險業今年營運表現不錯，只要匯兌壓力降低，相信壽險業獲利亦會穩定。

李長庚昨日出席「國泰攜手雲門30th記者會」，會後受訪時被問及壽險業最壞的情況是否已過去？他表示，壽險業跟資本市場高度連結，主要原因在於資產負債管理，今年以來資本市場表現還算不錯，壽險公司基本上除匯兌壓力外，在營運獲利方面表現都還不錯，目前從各方面觀察，台幣應有逐漸穩定的可能，只要台幣稍微穩定下來，匯兌本身的壓力就會降低，相信壽險業獲利也會穩定下來。

川普關稅政策為全球經濟投下一枚震撼彈，外界關注台灣下半年經濟發展，李長庚表示，關稅稅率是相對概念，若只有台灣稅率特別高，當然很辛苦，但若是主要的競爭國跟台灣稅率相當，可視為中性事件。台灣對美國貿易順差大多來自於半導體、ICT產業等，對於其他毛利、貿易順差相對沒有那麼高的產業來說，關稅、匯率變動則會有點壓力。但他對台灣企業的應變力、競爭力仍充滿信心 。

他認為，目前所公布的關稅稅率，可能不是最終稅率。若所有關稅稅率在8月1日能夠敲定，對資本市場是好事，因為資本市場最怕不確定性。

談到下半年金融業面臨的主要挑戰，李長庚表示，「第一是關稅、第二是匯率。」他分析，假設美國調高關稅至20%至30%，相比此前平均的3%，將對全球貨品交易和貿易結構產生很大影響。至於關稅變動是否會影響銀行對企業的放貸，李長庚說，放貸本身是長期的行為，一家廠商過去跟銀行往來很好，現在碰到逆風，應該要協助廠商去克服困難，國泰也會繼續支持他們。

另外，國泰金近期人事變動消息不斷，對此，李長庚指出，集團不同時間的發展，會有不同的事業版圖的布局，現在正在推動亞洲資產管理中心，集團在資產管理上投入較多的心力跟資源，所以去調整運作架構。

關稅 壽險業 國泰金控

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