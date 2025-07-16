三商壽2025年上半年每股虧0.04元

三商美邦人壽（2867）昨（15）日公布2025年上半年財報自結數，上半年累積稅後虧損為2.3億元，每股稅後淨損0.04元，總資產達約1.55兆元。

受美國關稅議題影響，台幣兌美元上半年強勢升值2.879元，產生之匯兌損失衝擊該公司整體獲利。不過配合主管機關近期發布的暫行措施，三商壽申請適用責任準備金計提基礎調整，並已核准於6月適用額外增提外匯價格變動準備金約176.4億元，用以厚實外匯價格變動準備金，以強化未來吸收外匯波動能力。

三商壽指出，上半年新契約保費收入（FYP）為189.7億元，年成長37%，其中投資型商品FYP占87%，將持續提供公司業績成長動能。

而上半年保障型商品FYP亦較2024年同期成長7%，顯示該公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM之保障型商品策略已獲得良好成效。

2025年上半年受美國聯準會政策轉向及國際資金移動影響，台幣兌美元匯率大幅升值，劇烈的匯率變化對壽險業損益造成嚴重衝擊。