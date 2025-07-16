富邦金挺 ESG 推進四大策略

富邦金控（2881）身為台灣領導級金融企業，致力扮演支持產業和社會永續轉型的催化劑角色，訂定2030年綠色金融達新台幣2.9兆元的目標，2024年已超過新台幣2.5兆元，昨（15）日宣布發布2024年永續報告書，持續展現ESG四大策略（低碳、數位、激勵、影響）影響力，發揮金融正向力量，支持台灣社會強化韌性，共創具有包容力的永續未來。

富邦金控董事長蔡明興指出，金融業是引領台灣淨零轉型之路的關鍵推手，將善用資金流、資訊流、影響力，引領資本市場克服永續逆風。

在「低碳策略」方面，富邦金控及子公司全力支持產業轉型，2025年進一步提出積極「脫碳」規劃，目標於2030年底前，全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣開採產業。

針對「數位策略」方面，金控擁抱人工智慧（AI）趨勢，去年舉辦首屆生成式AI黑客松，吸引61組團隊提案，驗證23項場景可行性；台北富邦銀行推出「Fubon+」行動銀行，整合信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務，內建的智能系統並可提供理財即時建議，讓客戶能一手掌握資產狀況。

富邦金控努力打造幸福職場，在「激勵策略」方面，提升育兒與家庭照護福利，除持續提供每胎新生兒10萬元補助外，2024年6歲以下育兒補助，提升至2.4萬元。此外，自2025年起擴大員工持股信託福利，依職級調增提撥金額，預估每年將投入超過新台幣8億元公提金，增幅逾六成。

取之於社會、用之於社會，富邦金控在「影響策略」方面，去年投入移工普惠金融行動，並深化防詐行動與教育。

台北富邦銀行攜手刑事局及國內銀行聯合成立「鷹眼識詐聯盟」，截至2024年底共36家銀行加入，覆蓋超過4,600家營運據點。

富邦人壽與中華民國老人福利推動聯盟、教育部USR計畫等對象合作，建立長者、學生族群防詐觀念。富邦產險推出多語版「金融防詐小教室」數位繪本，並以「爺奶說故事帶領人」培訓課程，宣導數位詐騙手法的實際案例。富邦證券則響應證交所活動，拍攝創意反詐舞蹈影片，增進年輕世代的反詐意識。