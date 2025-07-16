台壽「龍鑽計畫」 壯大團隊戰力

跨世代人才全面進化，中信金（2891）子公司台灣人壽14日舉辦「龍鑽計畫–人才倍增論壇」，期許壯大團隊即戰力，台灣人壽總經理莊中慶喊出「台灣第一、亞洲領先」願景，未來將進擊財富管理、康養服務等新賽道，需要倍增業務團隊，公司將提供專業、工具、商品和市場四大資源，讓Z世代夥伴大展身手。

奧運羽球金牌李洋化身金牌講師，以「球不落地、絕不放棄」激勵業務員，挑戰極限、成就無限可能。

台灣人壽「人才倍增論壇」首次攜手台灣金融研訓院，為250多名業務員量身特訓課程，重磅講師包括李洋、前中國信託銀行人資副總經理、輔仁大學企業管理學系副教授黃淑芬，以及台灣人壽三位王牌業務主管－高菱蓮、余仲倫及何冠勳。李洋提及自己歷經打不好球的低潮、拿下金牌又墜入低谷、再重登高峰的心路歷程，「不是因為看見希望才堅持，是因為堅持才看見希望」，勉勵年輕世代輸贏無法決定、但態度可以自己決定，堅持到底就有機會證明卓越。黃淑芬分析Z世代崇尚時間自由、非組織型工作，具高時間彈性的業務員更適合年輕世代發揮。

樂高通訊處處經理高菱蓮透過有溫度的軟性活動拉近客戶距離，成為強大人才磁場，她強調只要人才齊聚，必能強者同行；新竹通訊處處經理余仲倫以「一手要保書、一手報聘書」獨特模式，把保戶變同事；八年級代表的中興通訊處業務資深經理何冠勳，以共享經濟、軟硬活動兼施的增員方式，讓「按讚變加入」團隊，更善用數位社群擴大組織能見度。

金研院院長高一誠肯定台灣人壽整合數位工具和實體課程，培育保險人才，人才倍增目標指日可待。台灣人壽鼓勵跨世代成為「龍是一家人」，推出「龍鑽計畫」人才無限倍增、提供「新人180熟成培育計畫」，依個人成就進程提供財務補助與專屬培訓。

台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎表示，壽險業帶來無限可能，助攻新世代完成夢想，勉勵大家發揮團隊種子影響力，讓更多志同道合的夥伴「遇見台壽、預見未來」。