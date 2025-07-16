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國泰金攜手雲門舞集 「藝」起共創更好

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰、雲門昨天舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖（右）、雲門舞集創辦人林懷民（左）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影
國泰、雲門昨天舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金控董事長蔡宏圖（右）、雲門舞集創辦人林懷民（左）出席，回顧這段橫跨30年的點點滴滴。記者曾學仁／攝影

國泰金（2882）攜手雲門舞集戶外公演30周年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全台各地，30年來累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動。國泰與雲門昨（15）日舉辦「國泰攜手雲門30th記者會」，國泰金董事長蔡宏圖、雲門舞集創辦人林懷民、藝術總監鄭宗龍皆親自出席。

1996年蔡宏圖主動致電林懷民，一通電話開啟長達30年藝術傳承的使命，打造被《紐約時報》喻為「宛如搖滾巨星演唱會」的國泰雲門戶外公演。雙方初心是希望讓戶外公演像台灣民間的「辦桌」，每個人都能入座欣賞，並將舞蹈帶來的感動轉化為記憶中的味道。2022年更打造「國泰雲門隨行吧」品牌，鼓勵全民讓藝術走進日常生活。

2025年國泰雲門隨行吧將結合國泰金「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，推出全新主張「藝起。共創更好」。今年首度將鄭宗龍舞作《毛月亮》搬上戶外公演舞台，將在7月27日於花蓮縣立美崙田徑場登場，8月2日回到台北國家兩廳院藝文廣場演出。

蔡宏圖致詞時表示，「30年是一段漫長且深刻的旅程。國泰一直以來秉持『大樹成長、文化生根』的理念支持台灣藝術文化，國泰與雲門始終堅持將藝術帶進生活中，讓大眾感受到藝術不只是一場華麗表演，更是一股能陪伴、療癒及連結人心的力量。」他強調，雲門能成長到今天，每一塊錢收入都很辛苦，所以需要大家的捧場，才能讓舞者不斷地跳下去。國泰有幸與雲門合作，期待未來攜手邁向下一個里程碑、下一個30年。

林懷民致贈一份珍貴禮物，是2019年國泰雲門戶外公演登上紐約時報報導的照片裱框，致謝蔡宏圖多年來對雲門的支持與信任。林懷民表示，「國泰的支持是雲門生命史中最珍貴的禮物之一。這份合作實現了我們『為眾人起舞』的初心，回到廣場就像回到家，成為雲門前行的重要動力。」

蔡宏圖 林懷民 國泰金

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