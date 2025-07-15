信心危機漸解除？街口支付爆停用潮掀恐慌 金管會曝最新營運狀況

街口支付因母公司街口金科與泰山（1218）的訴訟糾紛，引發部分用戶與商家恐慌。金管會15日指出，街口支付的問題就是「信心危機」，實際上不論是用戶的儲值金、與商家交易的代收付款項等，全部都採信託機制，除了保管銀行依約執行帳戶金流，街口支付不能擅自動用，對用戶、商家資金安全都是無虞，目前街口支付的狀況是「用戶信心回來，（資金）逐漸回穩」。

金管會銀行局副局長王允中今天指出，所有電支機構都一樣依法在用戶、商家等交易款項，都是交付信託，與電支機構本身的資產是隔開的，所以即使最壞情況電支機構本身有負債或其他問題，也不可能動到用戶、商家的錢，所以現在街口支付引發的風波，就是信心危機，不構成任何金融問題。

王允中指出，也因為電子支付機構，在信託、管理銀行保管的用戶、商家收付款等資金，和其公司自有資產隔離，所以電支機構不論受何事影響，用戶都是受到保障，因此他代表金管會呼籲用戶不必擔憂，錢在信託帳戶內不會有變，可以安心使用。至於部分通路商家何以仍因擔憂而暫停接受街口支付使用，他則是表示，那就是商家自己的商業決定，金管會不便置喙。

他表示，銀行局目前持續請街口支付隨時回報最新狀況，根據街口支付提供金管會相關數據，顯示街口支付的業務、營運已經漸漸回復穩定。