壽險業最壞情況已過？ 國泰金李長庚曝獲利穩定關鍵因素

台灣壽險業在上半年面臨新台幣大幅升值的衝擊，造成獲利衰退，6月受惠金管會暫行措施上路、股利收益挹注，加上新台幣匯率趨穩助攻下，壽險業財報由虧轉盈。國泰金（2882）總經理李長庚15日被問及是否可視為壽險業最壞的情況已過？他表示，壽險業今年營運表現不錯，只要匯兌壓力降低，相信壽險業獲利亦會穩定。

李長庚今日出席國泰攜手雲門30th記者會，會後受訪時被問及壽險業最壞的情況是否已過去？他表示，壽險業跟資本市場高度連結，主要原因在於資產負債管理，而今年以來，資本市場表現還算不錯，因此壽險公司基本上除了匯兌的壓力之外，在營運獲利方面表現都還不錯，目前從各方觀察，台幣應有逐漸穩定的可能，只要台幣稍微穩定下來，匯率本身的壓力就會降低，相信壽險業在營運方面，基本上獲利也會穩定下來。

川普關稅政策為全球經濟投下一枚震撼彈，外界關注台灣下半年經濟發展，李長庚表示，關稅稅率是一個相對的概念，若只有台灣的稅率特別高，當然很辛苦，但若是主要的競爭對手國跟台灣關稅稅率相當，應可視為中性事件，因此回到本質上，就是台灣的競爭力夠不夠。雖然整體來講是中性的，但不同的產業影響不太一樣，台灣對美國貿易順差大多來自於半導體、ICT產業等，對於其他毛利、貿易順差相對沒有那麼高的產業來說，關稅、匯率的變動則會有點壓力。

李長庚也提到，他看了台灣30幾年產業的變化，短期間一定會有衝擊，可長期來看，他對台灣企業本身的應變力、競爭力還是充滿信心。

他認為，目前美國所公布的關稅稅率，可能不是最終的稅率，應該還有一些談判的空間，也就是說，不管歐盟、日韓、墨西哥、加拿大等所公布的稅率，可能不是最終的稅率，而是它可能需要跟美國再談出另外的更周延的內涵，最終的稅率才會敲定。這是美國在調整全球貿易秩序上，一個必經的過程，當然若所有關稅稅率在8月1日能夠敲定，相信對資本市場是好事，因為資本市場最怕的是不確定性，一旦敲定，讓整個資本市場進入比較平穩的狀態，企業就知道怎麼來因應，相信對美國也好，對全球經濟的發展相對是比較正向的。

談到下半年金融業面臨的主要挑戰，李長庚表示，「第一是關稅、第二是匯率。」他分析，假設美國調高關稅至20%至30%，相比此前平均的3%將對全球貨品交易和貿易結構產生很大影響，以美國市場來觀察，理論上物價會上漲，是否會對美國消費者的行為產生制約的作用就需要觀察。

至於關稅變動是否會影響銀行對企業的放貸，李長庚說，放貸本身是長期的行為，一家廠商過去跟銀行往來很好，現在碰到逆風，應該要協助廠商去克服困難，國泰也會繼續支持他們。