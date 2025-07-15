央行新規7月17日上路 簡化銀行發行外幣金融債作業

中央銀行為了提升銀行業辦理外匯業務效率，簡化指定銀行設置自動化服務設備，今天宣布修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，其中也包含配合亞資中心政策，鬆綁外匯規範，簡化銀行發行外幣金融債相關作業。

中央銀行今年4月19日預告「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，預告期間外界無修正建議，今天宣布將以原預告條文發布，並自114年7月17日生效。

央行說明，這次「銀行業辦理外匯業務管理辦法」共計修正13條，重點包含簡化銀行發行外幣金融債，以及大額結匯通報門檻。

簡化銀行發行外幣金融債部分，央行官員說明，主要是配合金管會亞資中心而進行的修正，銀行發行外匯金融債，以前規定7天內要檢附主管機關核准（備）文件及相關資料，函報央行備查；現在比照金管會規定，並放寬至15天。

央行官員指出，此次修正配合金管會「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」規定，之後銀行於核定範圍或額度內再發行者，無須再函報央行備查。

舉例來說，過去銀行發行外匯金融債，要在一週內準備相關文件函報央行備查，即便同個發行額度，發行10次就要備查10次；修正過後，只有第1次發行的15天內要備查，後續在同個額度、計畫下，可逕行發行，不須再備查。

為了簡化銀行業結匯資料傳送作業，央行修正個人、團體即期外匯交易應傳送資料金額門檻為等值100萬美元以上；即期外匯交易資料傳送時間為訂約日的次營業日中午12時前。

央行官員解釋，原本規定個人團體門檻是50萬美元、公司行號100萬美元，如今採一致性管理，均訂為100萬美元，簡化銀行傳送資料作業。