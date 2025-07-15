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6月國銀人民幣存款餘額連3升 央行：關稅影響尚未顯現

中央社／ 台北15日電
中央銀行今天公布6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1192.66億元，連續3個月走揚。路透
中央銀行今天公布6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1192.66億元，連續3個月走揚。路透

中央銀行今天公布6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1192.66億元，連續3個月走揚。央行官員認為，人民幣存款歷經一個大波段的下滑後，似乎有觸底反彈跡象，不過仍處相對低檔，至於美國關稅風暴的影響，目前尚未顯現。

央行今天公布6月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為893.26億元，月增3.49億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額為299.40，月增14.83億元，兩者合計為1192.66億元。

DBU方面，法人戶償還人民幣貸款，存款減少，個人戶則連續兩個月走揚。央行官員表示，個人戶存款餘額過去下滑了很長一段時間，雖然近兩個月轉呈上揚，但增幅有限，需要多觀察一段時間，確認是否形成新的趨勢。

OBU同步走揚，則是因法人客戶從中國大陸回收之前貸款，以及營運收入、投資所得入袋所致。

回顧近期人民幣存款餘額變化，去年3月跌破1300億元大關，同年12月再破1200億元，持續改寫102年10月以來新低紀錄，不過今年轉為低檔震盪，4月至6月更是連3月走揚，今年上半年小幅增加1.68億元。

央行官員說明，台灣與中國之間仍有不少經貿往來，不論是廠商資金調度或是投資理財，都有一定需求，國銀人民幣存款餘額接連下滑後，似乎已經到了谷底，近期都在這個價位附近上上下下，變動幅度不大。

關稅 金融業 央行 人民幣

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