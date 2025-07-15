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國銀5月中小企業放款 月增量28億寫10年同期最低

中央社／ 台北15日電
金管會統計至5月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣10兆4670億元，月增28億元，增量創下10年來同期最低。本報資料照片
金管會統計至5月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣10兆4670億元，月增28億元，增量創下10年來同期最低。本報資料照片

金管會統計至5月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣10兆4670億元，月增28億元，增量創下10年來同期最低。金管會官員說明，包括建設公司交屋還款、新承作建築案較少、美國對等關稅政策影響，企業態度較保守，放款需求因此較低。

金管會統計指出，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.66%，占民營企業放款餘額比率為68.37%，分別較4月底的比率增加0.22及0.25個百分點；5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.21%，較4月底減少0.03個百分點。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上說明，5月增28億元、增量創下近10年同期最低，不過，如果看今年前5月國銀對中小企業放款增幅約1290.2億元，創下10年來同期第5高。

王允中指出，觀察5月整體來說受到幾個因素影響，包括建設公司交屋還款、企業振興到期、新承作建築案較少、美國對等關稅政策影響，企業態度較保守，放款需求也較低。

根據金管會統計，今年前5月增加最多的前5名，分別為中信銀增加351.77億元、永豐銀增加254.94億元、台新銀增加243.50億元、北富銀增加237.71億元與玉山銀增124.33億元。減少最多的前5名，包括台灣銀行減少221.48億元、華南銀行減少158.20億元、土銀減少125.02億元、京城銀減106.3億元與台灣企銀減64.2億元。

關稅 金管會 華南銀行 玉山銀 台灣銀行 中小企業

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