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股匯脫鉤…新台幣貶破29.3元續寫7月新低 外匯交易員曝3因素

中央社／ 台北15日電
避險情緒推動美元指數反彈，新台幣今天隨亞幣走貶，收盤收29.302元，貶0.6分，改寫7月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額15.505億美元。本報系資料庫
避險情緒推動美元指數反彈，新台幣今天隨亞幣走貶，收盤收29.302元，貶0.6分，改寫7月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額15.505億美元。本報系資料庫

美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，歐盟高達30%，歐盟揚言反制，貿易戰火升溫。避險情緒推動美元指數反彈，新台幣今天隨亞幣走貶，收盤收29.302元，貶0.6分，改寫7月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額15.505億美元。

台股今天表現相對強勢，國安基金持續護盤，加上輝達（NVIDIA）H20降規晶片解禁可銷中國，加權指數終場上漲220.97點，收22835.94點，重返22800點。

不過新台幣匯率未能同步反彈，今天以29.32元開盤後，由於美元指數站回98之上，新台幣迅速貶破29.3元價位，最低觸及29.382元，出口商拋匯轉趨積極，匯價一度翻升，隨後又震盪收低，連續2個交易日貶值。

外匯交易員指出，7月以來，新台幣明顯趨貶，主要有三大因素，其中兩個與關稅有關，第一，川普陸續宣布各國對等關稅稅率，亞洲國家多已出爐，部分國家不盡理想，台灣則尚未公布，增添不確定性。

第二，川普對歐盟祭出30%的關稅，超乎預期，歐盟揚言反制，關稅戰火升溫，促使避險資金回流美元，也令亞幣承壓。

第三，6月下旬，新台幣啟動新一波升勢，央行多管齊下祭出各種穩匯措施，包含希望出口商分散拋匯、每日限額等，加上近期新台幣趨貶態勢明顯，出口商且戰且走，多少限縮近日新台幣的反彈攻勢。

外匯交易員並指出，美國即將公布通膨數據，投資人將據以判斷聯準會可能降息路徑，加上台灣仍在等待對等關稅結果，在此之前，市場不敢輕舉妄動，使得新台幣延續偏弱格局。

關稅 輝達 歐盟 新台幣 川普

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