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金管會開放證券商簡易分公司申設最快下周起跑 幫助招攬財管大戶
金管會15日宣布開放證券商申設簡易分支機構，可做為辦理財富管理、招攬開戶下單前置作業協助的輔助據點，但不能從事經紀業務，預計最快本周內、最晚下周即可上路，受理證券商申請。證券商可採新設或者既有據點轉型兩種模式申請設置簡易分支機構，目前先以一年設三家為限，未來可滾動檢討。
金管會表示，因應近年證券商朝數位轉型發展，線上開戶及電子交易比重日益提升，為降低證券商經營成本，增進證券商營運彈性，金管會已研擬開放證券商得設置或將一般分支機構變更為簡易分支機構，並修正「證券商設置標準」、「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」部分條文，明定簡易分支機構不經營經紀業務，由證券商依需求選擇辦理財富管理業務、證券經紀業務的招攬與開戶前置作業，及設置簡易分支機構的資格條件、申請程序、家數限制等規範。
金管會表示，本次開放證券商得設置規模較小、人員精簡且業務範圍較簡化的簡易分支機構，將有助於業者設置營業據點的多元選擇、增進營運彈性，及拓展品牌能見度與服務覆蓋範圍，未來將視證券商實務需求，滾動檢討每年度設置簡易分支機構的總家數限制，以提升證券商據點設置彈性與在地服務能量，強化整體市場服務效能與競爭力。
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