快訊

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

2.7億元股利沒人領！永豐金證券揭3原因 升級豐股務輕鬆查

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
「豐股務」是永豐金證券股務代理全新上線平台，設有股利發放專區，可以查詢與補領歷年股利。圖／永豐金證券提供
「豐股務」是永豐金證券股務代理全新上線平台，設有股利發放專區，可以查詢與補領歷年股利。圖／永豐金證券提供

除權息旺季到來，你的現金股利領了嗎？永豐金（2890）證券統計，截至今年5月底有高達2.7億元的歷年現金股利，三原因未能成功被領取。第一，上市櫃發行公司發放股息部分以郵寄支票，股東因搬家、人在國外、長期出差或地址錯誤等原因，錯過領取支票，比重高達89% 。

第二，9%是因零股股利未達匯款門檻，不足匯費未匯出；第三，匯款失敗占比約2%，例如銀行帳戶銷戶或資料錯誤。永豐金證券宣布啟動協尋這些未領現金股利股東。永豐金證券發現，這些「沉睡資產」紀錄中的前20大上市櫃公司，不乏知名存股標的，例如環泥（1104）、永豐餘（1907）、台橡（2103）、華紙（1905）、幸福水泥（1108）、元太（8069）等。為此，永豐金證券啟動協尋，就截至今年5月底共計逾2.7億元沒人領的現金股利，推出「歷年未領股利補發專案」，估算涉及30萬名股東。

現在只要登入「豐股務」平台，點「股務申辦」並查閱「資訊查詢-歷年未領股息」，一鍵勾選並列印申請表單，隨附原留印鑑或其他相關文件證明（如銀行帳號封面影本），簡單三步驟寄回永豐金證券股務代理部，就能輕鬆完成未領股利申請。不光是永豐金證券客戶，其所受託代理的313家公司股東皆可使用。

活動期間內，成功登錄平台查詢並完成補領歷年未領現金股利者可獲得一次抽獎機會，同步完成開立證券新戶至多獲得三次抽獎機會，有機會抽得星巴克、Uber∕Uber Eats、康是美等多項好禮。如將股利配發帳戶改設為永豐金證券，並於活動截止時未再次異動，每月前300名完成設定者可獲得50元7-ELEVEN禮券，不必抽獎、早到早領。

「豐股務」是永豐金證券股務代理全新上線平台，為市場少見線上即能便利享有股務代理多重服務。投資人利用平台設定「股務鬧鈴」，能獲得系統以EDM方式提醒領取股東會紀念品日程；另外點入「股利發放」專區，可以查詢與補領歷年股利，以及更改配息配股帳戶，有助集中管理股利。

股利是股東投資所獲得之收益，「豐股務」結合數位工具、補領流程與獎勵設計，不僅提升股東理財自主性，也進一步實踐「智慧股務、豐享權益」的理念。

股東會紀念品 股利 永豐金

延伸閱讀

30萬名股東沒領現金股利 永豐金證券揮手招領

烏情資：北韓援俄「核軍力」升級 更威脅區域安全

LOL／慶CFO破13年紀錄！中國信託證券送雞排珍奶、抽簽名隊服

一銀首波進駐高雄亞資中心 為高資產客戶打造價值共創基地 財管業務再升級

相關新聞

30萬名股東沒領現金股利 永豐金證券揮手招領

除權息旺季到來，現金股利領了嗎？永豐金（2890）證券統計，截至2025年5月底有高達2.7億元的歷年現金股利，三原因未...

獨／協助中小企業避險 經濟部向八大行庫調查二大項目

據知情人士指出，經濟部已透過財政部向八大行庫發文，由八大行庫統計目前詢問避險工具的中小企業家數，和申請操作金融工具的中小...

國泰金攜手雲門戶外公演30周年 蔡宏圖盼攜手邁向下一個里程碑

國泰金控（2882）攜手雲門舞集30年，致力將國際級的藝術饗宴帶到全臺各地，用藝文創造臺灣共同的感動時光，30年來走遍全...

股匯脫鉤…新台幣貶破29.3元續寫7月新低 外匯交易員曝3因素

美國總統川普陸續公布各國對等關稅稅率，歐盟高達30%，歐盟揚言反制，貿易戰火升溫。避險情緒推動美元指數反彈，新台幣今天隨...

金管會開放證券商簡易分公司申設最快下周起跑 幫助招攬財管大戶

金管會15日宣布開放證券商申設簡易分支機構，可做為辦理財富管理、招攬開戶下單前置作業協助的輔助據點，但不能從事經紀業務，...

2.7億元股利沒人領！永豐金證券揭3原因 升級豐股務輕鬆查

除權息旺季到來，你的現金股利領了嗎？永豐金（2890）證券統計，截至今年5月底有高達2.7億元的歷年現金股利，三原因未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。