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安達人壽連續五年獲保險業亞洲年度最佳AI創新獎 全面提升客戶體驗

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
安達人壽總經理張志杰出席保險業亞洲獎在新加坡舉辦之領獎典禮。安達人壽／提供
安達人壽總經理張志杰出席保險業亞洲獎在新加坡舉辦之領獎典禮。安達人壽／提供

安達人壽獲得2025年保險業亞洲年度最佳AI創新獎（Insurance Asia Awards- AI Initiative of the Year），這已是安達人壽連續五年拿到此大獎肯定。今年頒獎典禮於7月8日在新加坡盛大舉辦，由安達人壽總經理張志杰出席領獎。

安達人壽善用數據分析和創新科技能力，全面提升客戶體驗。透過拓展資料來源，強化發掘市場新興需求的能力，進而提供量身打造的保險解決方案以及推出多元的個人化服務。這些先進模型提升了分析各類數據的效率，進而更深入地了解客戶在壽險方面的需求。

安達人壽總經理張志杰表示，公司堅信數位能力及數據分析是壽險業迎接未來挑戰的核心競爭力。過去十年，安達人壽投入大量資源，打造專業的大數據分析團隊，並善用數據能力洞察客戶需求，提供適切的商品與服務。今年再次獲得「年度最佳AI創新獎」，展現安達人壽在數據分析領域的努力與卓越成果，公司的數據實力也受到外界肯定。

除了積極投入數據分析團隊以外，安達人壽亦重視員工發展。因應數位及數據趨勢的快速進步，今年4月公司成立了「安達數位學院」，建立主動學習的企業文化，鼓勵員工透過多元管道提升數位技能，學習新型實作工具。安達人壽認為數位發展不應被視為取代人力的威脅，而是應該成為員工的最佳夥伴，協助同仁更精準且有效率地完成工作。除了提供內部資源與課程外，安達數位學院亦與政治大學商學院金融科技研究中心合作推出數位相關課程，共同培育金融業人才。

安達人壽將秉持創新精神，提升數位及數據分析能力，持續為台灣客戶帶來更優質的商品與服務。今年也預計持續招募產業人才，以應對數位轉型的需求。

總經理 壽險業 AI

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