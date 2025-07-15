合庫銀行進駐高雄資產管理專區 啟動頂級規格私人銀行服務

合庫銀行響應政府推動打造亞洲資產管理中心政策，已於15日以港都分行作為該行進駐高雄資產管理專區營業據點對外開業。合庫銀行為首批取得主管機關核准及首波進駐該專區的公股銀行之一，展現積極推動高資產客戶專屬金融服務、拓展財富管理市場的決心。

高雄資產管理專區為金管會推動區域金融創新與資產管理發展的重點平台，主要針對私人銀行業務、境內外高資產客戶服務、跨境資產配置、家族辦公室等高階財管項目，提供金融機構更具彈性與創新性的服務環境。合庫銀行本次開辦試辦業務項目，其中涵蓋保費及保單融資、信託受益權質借不以五成為限、受理客戶指定購買未上架金融商品、銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金、家族辦公室業務、跨境金融服務等業務，將善用專區所提供制度的彈性與創新優勢，結合專家團隊及集團資源，持續優化私人銀行服務模式，深化客我關係，打造一站式金融服務，提供客戶更多元商品、更全面服務，滿足跨世代財富管理需求。

合庫銀行多年來深耕財富管理領域，擁有專業理財顧問團隊，並致力於建構全方位的客戶資產規劃機制，自2021年開辦高資產業務以來，高資產客戶數已超過1,600戶，資產規模更超過2,000億元以上，足見近年來高資產業務上的成長濳力。合庫表示，過去陪伴無數台灣企業成長茁壯，帶著這份從基層累積的信任與實力，正式投入資產管理這項更精緻且國際化的領域，秉持紮根在地、胸懷國際，期許能為客戶提供真正長遠的財富規劃與永續價值。