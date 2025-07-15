國泰金高層人事變動消息不斷 李長庚曝原因「集團投入較多心力」

國泰金（2882）近期人事變動消息不斷，國泰世華銀行總經理李偉正將於7月17日起辭任國泰世華銀行總經理一職，轉任集團其他職務，對此，國泰金控總經理李長庚15日受訪時指出，現在正在推動亞洲資產管理中心，集團會投入較多心力跟資源來處理，因此人事上也會同步調整。

國泰金控9日代子公司國泰世華銀行公告總經理李偉正將於7月17日起辭任，未來將續任國泰世華常務董事，並擔任集團內其他的職務。國泰世華銀也將於7月17日召開董事會，決議新總經理人選。而市場近日傳出，國泰投信董事長張錫即將卸下董座職務，由李偉正接任。

國泰金總經理李長庚表示，集團不同時間的發展，會有不同的事業版圖的布局，比如說，國泰在不同時間點，子公司的業務會加重有較大的發展，這個是很正常的現象，現在正在推動亞洲資產管理中心，集團在資產管理上也會投入比較多的心力跟資源來處理，所以開始去調整整個運作架構，等運作架構清楚之後，人事上會相對調整，但細節仍要等董事會開會公布。

國泰世華銀行依法規程序，將於7月17日召開董事會決議新總經理人選，屆時將以董事會決議為準。