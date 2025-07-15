上海商銀高雄資產管理專區開業 開啟高資產客戶新服務

上海商銀（5876）為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，以上海商銀高雄分行為參與專區試辦業務之據點，於7月15日由總經理郭進一及通路管理部副總張文珍共同揭牌正式開業。

上海商銀為2020年首波獲金管會核准辦理高資產業務三家銀行之一，開業至今高資產客戶數與管理資產規模每年均達雙位數的增長，已具備厚實之高資產客戶基礎與服務經驗。

上海商銀依據金管會推動亞洲資產管理專區政策架構，以一站式金融服務、增加資金運用彈性、跨境金融與多元服務提供四大面向規劃高雄資產管理專區試辦業務，將為境內外高資產客戶提供更加專業且多元的資產管理方案。

上海商銀高雄資產管理專區針對OBU高資產客戶推出外幣債券代理買賣及證券交易輔助人服務，並為高資產客戶提供指定購買金融商品的綠色通道流程（Execution Only）。

同時，因應高資產客戶資金流動性及運用彈性需求，規劃「金融資產投資組合貸款服務（Lombard Lending）」，搭配升級版的「自益特定金錢信託受益權質借」服務，以提升融資成數增加槓桿效果，並可透過「保費與保單融資」增加保險資金規劃的運用彈性。

在跨境金融服務上，上海商銀結合海外分行與高雄資產管理專區，協助境外高資產客戶設立帳戶與提供財富管理服務，進一步整合客戶全球資產配置需求。

上海商銀秉持發展高資產業務，於資產管理專區推展「家族辦公室」業務，致力於提供高資產家族財富管理、企業融資、資產配置及財富傳承之專業建議，並偕同內外部專家團隊進行有關信託、稅務及法律的諮詢服務。